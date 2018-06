Logo e slogan per promuovere il fascino di Tokyo all'estero; la campagna "Tokyo Tokyo il vecchio incontra il nuovo" in corso in Russia

I messaggi chiave -- "Unparalleled Excitement" (Emozione ineguagliabile) e " Your Next Kick" (La tua prossima partenza) – sono apparsi negli aeroporti e sui treni così come su vari media quali giornali e riviste dall'1 giugno 2018, come parte di questa campagna promozionale a tutto tondo. Oltre a promuovere efficacemente il fascino di Tokyo ai viaggiatori di tutto il mondo, diffonde l'immagine di Tokyo come destinazione turistica mondiale.

Il messaggio veicolato da logo e slogan:

Le tradizioni tramandate dal periodo Edo coesistono con una cultura all'avanguardia. Lo slogan "Tokyo Tokyo il vecchio incontra il nuovo" crea aspettative per molte sorprese da mandare al resto del mondo e con esse nuovi valori da creare a Tokyo, dove le tradizioni che continuano da 400 anni dal periodo feudale di Edo (la Tokyo di oggi) e la cultura avanguardistica nata dall'incessante evoluzione si incontrano e si fondono insieme.

Il disegno è fatto con pennello e caratteri gotici – il ripetere "Tokyo" usando due tipi di font diversi pone una forte enfasi sull'immagine e l'identità di Tokyo, dove le tradizioni e le innovazioni coesistono. I colori nero e azzurro usati nel logo esprimono le tradizioni e il cielo che si spande verso il futuro, mentre il sigillo nel mezzo è ispirato all'immagine di una famosa meta turistica – l'incrocio di Shibuya.

Il governo metropolitano ha chiesto ai cittadini di Tokyo la loro opinione sia sul logo che sullo slogan ed ha ufficialmente deciso su entrambi nell'aprile 2017.

"Tokyo Tokyo Old meets New" sito ufficiale: https://tokyotokyo.jp/

"Tokyo Tokyo Old meets New" video promozionale:

https://tokyotokyo.jp/old-meets-new/exciting/

FONTE Tokyo Metropolitan Government

