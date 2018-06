L'Osteria Francescana di Massimo Bottura si aggiudica il primo posto in The World's 50 Best Restaurants 2018

Il ristorante modenese Osteria Francescana è The World's Best Restaurant 2018, sponsorizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna

Il ristorante di Massimo Bottura riconquista il primo posto in classifica, posizione che si era già aggiudicato nel 2016

L'Italia è rappresentata anche da altri tre ristoranti nell'elenco

L'elenco del 2018 comprende ristoranti di 23 Paesi al mondo e conta nove ristoranti nuovi: sei al loro debutto e tre che tornano a essere votati nell'elenco

Den a Tokyo , Giappone, si aggiudica il premio Highest Climber, sponsorizzato da Lavazza, e avanza di 28 posti fino al No.17

Dan Barber di Blue Hill at Stone Barns a Pocantico Hills, Stati Uniti, è stato votato dagli chef nella classifica quale vincitore del premio Chefs' Choice, sponsorizzato da Estrella Damm

, Danimarca, si aggiudica il premio The Ferrari Trento Art of Hospitality Azurmendi porta a casa il premio Sustainable Restaurant, sponsorizzato da Dekton® by Cosentino

Lo chef francese Cédric Grolet vince il premio The World's Best Pastry Chef, sponsorizzato da Sosa

Tra i vincitori preannunciati di premi speciali che riceveranno i loro riconoscimenti ci sono:

La chef con sede a Londra Clare Smyth , vincitrice del premio 2018 elit® Vodka World's Best Female Chef

Gastón Acurio dal Perù, che ha ricevuto il premio 2018 The Diners Club® Lifetime Achievement



Il ristorante californiano SingleThread, vincitore del premio 2018 Miele One To Watch Award



La chef taiwanese Jessie Liu ha ricevuto la borsa di studio inaugurale 50 Best BBVA Scholarship

Stelle globali del mondo della ristorazione si sono riunite questa sera (19 giugno 2018) per i premi del The World's 50 Best Restaurants 2018, sponsorizzati da S.Pellegrino e Acqua Panna, che si è tenuto al Palacio Euskalduna a Bilbao, Spagna. La premiazione, che ha visto 23 Paesi da sei continenti ricevere l'onore di un posto nell'elenco, è culminata con l'annuncio di un nuovo primo posto, con lo chef patron Massimo Bottura che è salito sul palco per ricevere il premio per il suo ristorante modenese, l'Osteria Francescana.

L'Osteria Francescana, che aveva già avuto il primo posto nel 2016, è stata seguita nei primi tre posti da El Celler de Can Roca (No.2), di Girona, Spagna, e Mirazur (No.3), di Mentone, Francia. Il primo posto per l'Osteria Francescana rappresenta la testimonianza dell'impegno costante di Bottura per sviluppare il carattere unico del ristorante. Il ristorante modenese serve piatti della cucina contemporanea di Bottura, che sfida e reinventa la tradizione culinaria italiana, e utilizza i prodotti migliori dell'Emilia-Romagna.

William Drew, redattore del gruppo di The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "Applaudiamo tutti coloro che sono in questo elenco di ristoranti che creano ispirazione, un elenco che ridisegna e riflette la mappa gastronomica globale. Siamo anche molto contenti di vedere di nuovo l'Osteria Francescana ricoprire il primo posto nella classifica di questo anno del The World's 50 Best Restaurants."

L'Italia può vantare quattro ristoranti in tutto nell'elenco: Osteria Francescana (No.1); Piazza Duomo ad Alba (No.16); Le Calandre a Rubano (No.23) e il Reale a Castel Di Sangro (No.36), che ha migliorato la sua classifica di sette posti, dal posto No.43 dello scorso anno.

Con il premio Miele One To Watch nel 2017, Disfrutar a Barcellona continua nella sua ascesa aggiudicandosi il premio 2018 Highest New Entry, sponsorizzato da Aspire Lifestyles, debuttando nella posizione 18. Nel frattempo, Den, a Tokyo, Giappone, raccoglie il premio 2018 Highest Climber, sponsorizzato da Lavazza, saltando dal posto 45 al posto 17 in un solo anno.

Odette a Singapore è un altro ingresso di rilievo al posto 28, dopo la recente apertura meno di tre anni fa. Hiša Franko, il primo ristorante sloveno nell'elenco, fa il suo debutto al No.48, e questo rappresenta un altro trionfo per Ana Roš, la vincitrice 2017 del premio The World's Best Female Chef.

Mikla a Istanbul (No.44) rappresenta il primo ristorante turco nell'elenco dal 2002, e Maaemo a Oslo (No.35) riporta la Norvegia nell'elenco per la prima volta dal 2003. Anche Lyle's a Londra è un nuovo ingresso che fa il debutto al posto 38. Nihonryori RyuGin, da Tokyo, Giappone (No.41), Schloss Schauenstein da Fürstenau, Svizzera (No.47) e il The Test Kitchen di Città del Capo, Sud Africa (No.50) sono tutti rientrati di nuovo nell'elenco.

Dan Barber di Blue Hill at Stone Barns a Pocantico Hills, Stati Uniti (No.12), si aggiudica il premio Chefs' Choice, sponsorizzato da Estrella Damm. Il premio Chefs' Choice viene assegnato dagli altri chef nell'elenco a colui che ha fatto il contributo più significativo al settore nello scorso anno e testimonia il lavoro innovativo e l'impegno di Barber al dibattito sull'etica dei cibi.

Il premio Ferrari Trento Art of Hospitality va al Geranium di Copenhagen, Danimarca (No.19). Il co-fondatore Søren Ledet, uno chef premiato, è passato dalla cucina alla sala del ristorante quando ha fondato il Geranium e nel ruolo di sommelier e direttore di sala è riuscito a sviluppare standard eccellenti di ospitalità.

Azurmendi di Larrabetzu nella regione della Biscaglia in Spagna (No.43) vince il premio Sustainable Restaurant, sponsorizzato da Dekton® by Cosentino. Guidato dal capo chef Eneko Atxa, l'Azurmendi ha vinto questo premio in precedenza nel 2014 e il successo di quest'anno attesta i miglioramenti conseguiti dal ristorante nelle pratiche sostenibili. Tra queste ci sono 800 alberi piantati intorno al ristorante e lo sviluppo di un progetto con famiglie del posto e bar per trasformare i rifiuti organici in terriccio per gli agricoltori della regione.

Lo chef francese Cédric Grolet riceve il premio The World's Best Pastry Chef, sponsorizzato da Sosa. Grolet, chef capo pasticciere al Le Meurice, Parigi, parte del The Dorchester Collection, quest'anno ha condotto l'apertura di Le Meurice's Pastry Boutique e continua a creare interesse grazie all'integrazione di gastronomia e arte con la sua pasticceria unica e con le creazioni trompe l'oeil alla frutta.

Le votazioni

L'elenco del The World's 50 Best Restaurants viene definito in modo indipendente dalla società di consulenza professionale Deloitte. Questa assegnazione assicura la protezione dell'integrità e dell'autenticità delle votazioni e dell'elenco The World's 50 Best Restaurants 2018 che viene così creato. L'elenco è votato da oltre 1000 esperti internazionali del settore della ristorazione e da gourmet che hanno viaggiato molto che fanno parte della The World's 50 Best Restaurants Academy. L'Academy comprende 26 regioni separate nel mondo, e ognuna ha 40 associati con un presidente. Nessuno degli sponsor dell'evento ha alcuna influenza sulle votazioni.

Note per i redattori

William Reed Business Media

The World's 50 Best Restaurants viene organizzato da William Reed Business Media, che ne pubblica l'elenco dal 2002. William Reed Business Media è l'unico responsabile dell'organizzazione delle premiazioni, della raccolta dei voti e della redazione dell'elenco.

Informazioni sul partner ospitante: la Biscaglia

La Biscaglia, incluso il suo golfo, rappresenta la provincia più grande dei Paesi Baschi. Sebbene la capitale Bilbao affondi le proprie radici nella tradizione, presenta anche un'eccezionale aura di modernità. I visitatori sono invitati a scoprire questa terra in cui da sempre la gastronomia permette di vivere una straordinaria esperienza sociale e il cibo rappresenta il fondamento del tessuto sociale: dal pellegrinaggio quotidiano di gruppi di amici e parenti da osteria a osteria per gustare le centinaia di diversi "pintxos" ai rituali delle società gastronomiche locali note anche come "txokos". Attualmente, la Biscaglia sta assistendo alla nascita di una nuova visione della cucina basca e gli amanti del buon cibo si sentiranno finalmente a casa.

Informazioni sullo sponsor principale: S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino e Acqua Panna sono gli sponsor principali di The World's 50 Best Restaurants. S.Pellegrino e Acqua Panna sono le acque minerali naturali più richieste dal settore dell'alta ristorazione mondiale. Assieme, simboleggiano lo stile italiano in tutto il mondo, che interpretano come una sintesi di eccellenza, piacere e benessere.

Altri partner

Miele – Partner Premium, partner e fornitore ufficiale di elettrodomestici da cucina e partner per la presentazione delle #50BestTalks; sponsor del Miele One To Watch Award (premio Miele One To Watch)

elit® Vodka – Partner e fornitore ufficiale di vodka premium; sponsor dell'elit® Vodka World's Best Female Chef Award (premio Vodka elit® alla migliore chef del mondo)

BBVA – Banca partner ufficiale; sponsor della 50 Best BBVA Scholarship (borsa di studio 50 Best BBVA)

Diners Club International® – Partner e carta di credito ufficiale; sponsor del The Diners Club® Lifetime Achievement Award (premio alla carriera Diners Club®)

Ferrari Trento – Partner e fornitore ufficiale di spumante; sponsor del Ferrari Trento Art of Hospitality Award (premio Ferrari Trento per l'arte dell'ospitalità)

The Dalmore – Partner e fornitore ufficiale di scotch whisky

Grana Padano – Partner e fornitore ufficiale di formaggio

Estrella Damm – Partner e fornitore ufficiale di birra; sponsor dello Chefs' Choice Award (premio decisione degli chef)

Beronia – Partner e fornitore ufficiale di vino

Dekton® by Cosentino – Partner e fornitore ufficiale di piani di lavoro; sponsor del Sustainable Restaurant Award (premio al ristorante sostenibile)

Aspire Lifestyles – Partner e fornitore ufficiale di servizi concierge; sponsor del Highest New Entry Award (premio all'esordiente più importante)

Cinco Jotas – Partner e fornitore ufficiale di prosciutto iberico

Gin Mare – Partner e fornitore ufficiale di gin premium

OpenTable – Partner e piattaforma di prenotazione ufficiale

Seafood from Norway – Partner e fornitore ufficiale di prodotti ittici

Calia – Partner e fornitore ufficiale di specialità gastronomiche

Jaén Selección – Partner e fornitore ufficiale di olio d'oliva

Sustainable Restaurant Association – Partner specializzato nelle verifiche di sostenibilità

Farm Africa – Partner ufficiale e organizzazione benefica

Deloitte – Partner ufficiale e giudice indipendente

FONTE The World’s 50 Best Restaurants

