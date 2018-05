Luno si aggiudica il titolo di azienda tecnologica con la più rapida espansione del 2018 nel Regno Unito

Luno è stata premiata nella serata celebrativa organizzata nella sede inglese di Adyen, dopo essere stata riconosciuta come l'azienda tecnologica del Regno Unito con la più alta crescita di fatturato. Tech5 è l'annuale concorso di startup organizzato da TNW e Adyen. Alla cena, in cui sono state riconosciute anche le altre prime 10 aziende tecnologiche in crescita, ha partecipato l'ambasciatore Tech5 e fondatore di SeedCamp, Reshma Sohoni.

Luno, azienda globale di cambio con portafoglio di valuta digitale, è stata fondata nel 2013 e ha completato diversi round di finanziamento completando di recente un round Serie B da 9 milioni di USD sotto la guida di Balderton Capital, a supporto dell'espansione globale. Disponibile in oltre 40 paesi in Europa, Africa e Sudest asiatico, Luno offre servizi di cambio e consente ai clienti di acquistare, vendere, archiviare e capire valute digitali come Bitcoin e Ethereum.

"È un vero onore per noi fare parte dei finalisti del Regno Unito di Tech5, figuriamoci poi vincere tra tante eccellenti startup inglesi. Questo premio convalida il potenziale delle valute digitali per i clienti" ha dichiarato Marcus Swanepoel, Cofondatore & CEO di Luno. "Abbiamo lavorato durissimo negli ultimi anni, facendo del nostro meglio per offrire il servizio migliore ai nostri clienti ed è bellissimo vederci ripagati dell'enorme sforzo."

Luno si troverà ora a gareggiare con i vincitori nazionali di Tech5 di Germania, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Svezia per il titolo che premia l'azienda tecnologica con più crescita d'Europa". Il vincitore sarà rivelato al TNW Conference 2018, il 24 maggio.

Il 2018 segna la quinta edizione di Tech5, concorso europeo che cerca e premia le startup che si sviluppano più rapidamente in termini di incassi. Negli anni, Tech5 ha fatto da trampolino di lancio per aziende quali Transferwise, Delivery Hero, Cabify, Foodpanda e iZettle, ex finalisti Tech5 che hanno raccolto oltre € 10 miliardi di finanziamenti negli ultimi cinque anni.

Patrick de Laive, cofondatore di TNW:

"Vedere sbocciare in Europa così tante aziende che crescono in tempi veloci è eccezionale. A parte i finalisti, sono moltissimi altri ad avere registrato ricavi significativi e che ancora oggi sono in crescita."

Sito Web: https://www.luno.com/en/about

App mobile: Android e iOS

Media: Luno - Vincitore Tech5, Logo, immagini prodotto e photo del team

Investitori: Balderton Capital, Alphacode / RMIH, DCG, Naspers, Venturra Capital

FONTE Luno