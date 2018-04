Maiorca ospiterà la seconda edizione del congresso mondiale Smart Island

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )

Dopo una prima edizione di successo incentrata sulle esigenze e le opportunità dei territori isolani in un'economia globalizzata, l'edizione del 2018 si spingerà oltre e discuterà la necessità di trovare sinergie e rafforzare i legami che li uniscono nell'affrontare le loro grandi sfide per diventare le isole del futuro.

Il programma del congresso ruota intorno a tre temi principali: leadership delle isole nel business del turismo, sfide che si pongono davanti alle isole nel futuro e risorse disponibili per i territori isolani. Attorno a queste tematiche, ci saranno 15 conferenze a cui prenderanno parte 95 oratori, fra cui leader politici delle isole, esperti del settore e direttori di istituti di ricerca, università, enti governativi e organizzazioni internazionali.

Tra gli oratori di spicco ci sarà Doug Lansky, consulente ed esperto internazionale di turismo e trend futuri del settore. E' autore di una dozzina di libri, fra cui due per la casa editrice Lonely Planet e tre per Rough Guides. Ha scritto anche articoli per il National Geographic, il Guardian e l'Huffington Post, per citarne alcuni.

Un' altra speaker di rilievo sarà Lauri-Ann Ainsworth, direttrice sviluppo e comunicazione del Branson Centre of Entrepreneurship - Caraibi. Fondato nel 2011 da Virgin Unite, la fondazione dell'imprenditore magnate Richard Branson, è oggi il principale acceleratore di business dei Caraibi, portando un sostegno imprenditoriale di classe internazionale alla regione.

Parteciperà al congresso anche Kate Brown, direttrice esecutiva della Global Island Partnership, l'associazione delle Nazioni Unite che raggruppa insieme i territori isolani. Questo organismo promuove la cooperazione tra le isole su temi quali la conservazione naturale e la sostenibilità.

Lo Smart Island World Congress è patrocinato dalla Banca Mondiale, UN-Habitat, Global Island Partnership e Dafni Network e beneficerà dell'esperienza internazionale consolidata dallo Smart City Expo World Congress, che è organizzato da Fira de Barcelona fin dal 2011 ed è l'evento mondiale leader nel settore delle smart city.

FONTE Fira de Barcelona