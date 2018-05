Monaco lancia la App Wallet per portare la criptovaluta a portata di tutti

Monaco, la piattaforma di pagamenti e criptovaluta all'avanguardia, ha annunciato oggi di aver arricchito la app già esistente e che offre la funzione di prenotazione della Monaco Visa Card su Google Play Store, con l'approvazione dell'Apple App Store attesa a breve. La nuova app, ora in open beta, è stata progettata per i consumatori che cercano un approccio semplificato e sicuro per acquistare, scambiare e inviare criptovaluta. La app combina la convenienza dei tradizionali strumenti finanziari personali e semplifica i processi di transazione di criptovaluta spesso complicati, con l'obiettivo di adempiere alla visione di Monaco di Cryptocurrency in Every Wallet™

Gli utenti delle app riceveranno aggiornamenti in tempo reale sul più ampio mondo di criptovalute e svilupperanno le loro conoscenze in materia di criptovaluta con le seguenti funzionalità:

Portafoglio di criptovalute: Acquista, trattieni, invia e scambia più criptovalute, tra cui token (MCO), bitcoin (BTC), etere (ETH) e Binance Coin (BNB) di Monaco.

Acquista, trattieni, invia e scambia più criptovalute, tra cui token (MCO), bitcoin (BTC), etere (ETH) e Binance Coin (BNB) di Monaco. Blocco del token MCO: Acquista o deposita i token MCO necessari per iniziare il periodo di detenzione di sei mesi necessario per ricevere una Monaco Visa Card senza commissioni annuali.

Acquista o deposita i token MCO necessari per iniziare il periodo di detenzione di sei mesi necessario per ricevere una Monaco Visa Card senza commissioni annuali. Traccia monete: Monitorizza il polso del mondo della criptovaluta con dati in tempo reale per oltre 200 criptovalute inclusi prezzi, prestazioni, volume, capitalizzazione di mercato e grafici.

Monitorizza il polso del mondo della criptovaluta con dati in tempo reale per oltre 200 criptovalute inclusi prezzi, prestazioni, volume, capitalizzazione di mercato e grafici. La Monaco University: Sviluppa le conoscenze nel settore con lezioni su criptovaluta di dimensioni ridotte, molte con video, e fai riferimento al glossario dettagliato con i termini chiave mentre sei in movimento.

Sviluppa le conoscenze nel settore con lezioni su criptovaluta di dimensioni ridotte, molte con video, e fai riferimento al glossario dettagliato con i termini chiave mentre sei in movimento. Assistenza clienti immediata: Ricevi assistenza da una persona reale con supporto chat in-app.

Kris Marszalek, Co-Fondatore e CEO di Monaco ha affermato, "Siamo entusiasti di lanciare la nostra app mobile e portare la criptovaluta nelle abitudini di spesa del consumatore di tutti i giorni. La app consente agli utenti di concentrarsi sul prendere le migliori decisioni finanziarie per loro piuttosto che studiare incessantemente i meccanismi confusi che spesso accompagnano prodotti e scambi di criptovaluta."

"Questa app è solo l'inizio della visione di Monaco di portare la criptovaluta a portata di tutti semplificando i processi con un'interfaccia utente ben progettata e funzionalità ultra-funzionali che mancano all'attuale panorama del settore. Non perdete di vista i tanti altri prodotti in cantiere che cambieranno e definiranno il modo in cui spendiamo e investiamo", ha aggiunto Marszalek.

Una volta che la Monaco Visa Card sarà disponibile sul loro rispettivo mercato, gli utenti saranno in grado di gestire la propria carta di credito in sette valute locali, ricevere informazioni sulle transazioni in tempo reale, tracciare gli scambi e gli usi ATM, abilitare l'uso all'estero e persino bloccare la propria Monaco Visa Card con un solo tocco.

Progettando una piattaforma intuitiva che consolida le funzioni attualmente disperse su Internet da più provider, Monaco accoglie sia il principiante della criptovaluta sia il veterano esperto per rendere più efficiente il proprio sistema di gestione finanziaria personale.

Altri prodotti imminenti nella programmazione di Monaco che saranno integrati direttamente nella app Monaco Wallet comprendono la Monaco Auto Invest, un servizio di consulenza robot per gli investimenti in criptovaluta e Monaco Credit, che offre agli utenti la possibilità di depositare criptovaluta e ricevere credito da spendere.

Chi è Monaco

Monaco Technology GmbH con una visione di Cryptocurrency in Every Wallet™ è la piattaforma pionieristica di pagamenti e criptovaluta. La app Monaco Visa Card e mobile consente agli utenti di acquistare, scambiare e spendere fiat e criptovalute, come bitcoin ed etere, a tassi di cambio interbancari perfetti.

Fondata a giugno 2016, Monaco ha raccolto 26,7 milioni US$ attraverso uno degli eventi Token Sale di maggior successo ad oggi. La sede centrale dell'azienda è in Svizzera, con ufficio a Hong Kong e Singapore.

Per ulteriori informazioni su Monaco, si prega di visitare http://www.mona.co. Le Monaco Visa Card possono esser prenotate attraverso la app di Monaco scaricabile da utenti iOS e Android.

