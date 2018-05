Mundipharma si aggiudica due premi A' Design Award & Competition per il nuovo inalatore k-haler®

Il prestigioso A' Design Award, concorso che celebra i più importanti design al mondo, idee e prodotti orientati al design in tutte le discipline e i settori creativi, ha conferito a Mundipharma International Limited, parte della rete Mundipharma di aziende associate indipendenti, due premi per il nuovo k-haler®. L'inalatore k-haler® ha ricevuto due platinum awards per il design innovativo nelle categorie 'Scientific Instruments, Medical Devices and Research Equipment Design' e 'Ease of Use and Universal Design', convincendo la giuria composta da 212 professionisti del design, esponenti della stampa e accademici. Quest'anno al concorso sono pervenute candidature da oltre 100 paesi.

L'inalatore k-haler® punta a risolvere alcuni dei problemi presenti fin dall'invenzione del primo inalatore pressurizzato a dosaggio fisso. k-haler® è un inalatore dotato di un meccanismo semplice di attivazione tramite respiro, attivabile con una bassa forza respiratoria, che è pensato per facilitarne l'uso da parte dei pazienti. Il dispositivo k-haler® è dotato di una valvola esclusiva ad attivazione respiratoria, che rilascia automaticamente una dose con il respiro del paziente all'interno del dispositivo. In questo modo non è più necessario il coordinamento durante l'inalazione.

La ricerca indica che gli errori nella tecnica di inalazione sono frequenti (commessi da oltre il 30% dei pazienti in alcuni casi) e sono associati a scarsi risultati nel controllo della patologia, con un conseguente possibile aumento del rischio di riacutizzazioni.[1] E' dimostrato inoltre che il tipo di inalatore e le preferenze del paziente sono fattori importanti che influenzano i risultati del trattamento.[2]

"Siamo felici che k-haler® abbia ricevuto due premi come riconoscimento del design innovativo, unito alla facilità d'uso e praticità del prodotto, evidenziando così come al centro del nostro lavoro vi siano i pazienti. La nostra speranza è quella di ridurre il numero di errori critici associati all'uso dell'inalatore e quindi contribuire a migliorare i risultati a lungo termine per i pazienti stessi", commenta Amedeo Soldi, Medical Director Italy.

"k-haler® aggiungerà una terza opzione ai comuni pMDI e DPI attualmente disponibili per i pazienti, al fine di migliorare i risultati di aderenza e trattamento. Siamo orgogliosi di portare avanti il nostro commitment a lungo termine nell'area terapeutica respiratoria, promuovendo l'innovazione e mettendo i pazienti in primo piano", commenta Dario De Simone, recentemente nominato Marketing Director and Strategy Italy.

All'inizio di quest'anno, il dispositivo k-haler® si è aggiudicato un iF DESIGN AWARD, trionfando nella disciplina Packaging Design della categoria Medicina / Farmaceutica ed è stato apprezzato per la confezione informativa innovativa e gli strumenti di formazione online.[3] Mundipharma si augura che con questo dispositivo e questa confezione premiati, k-haler® contribuisca a un utilizzo corretto del dispositivo da parte dei pazienti con patologie respiratorie.

k-haler® ha ricevuto un risultato positivo dalla Procedura decentralizzata (DCP) europea nell'ottobre del 2017 e quest'anno è previsto il suo lancio in Europa. La tecnologia brevettata del dispositivo k-haler® riesce ad adattarsi a una vasta gamma di prodotti per inalazione.

Informazioni sulla rete Mundipharma

La rete mondiale Mundipharma di aziende associate indipendenti di proprietà privata è stata fondata nel 1956 da medici e oggi opera in oltre 120 paesi in tutto il mondo. Siamo concentrati nello sviluppo di partnership aziendali per identificare e accelerare processi tecnologici significativi in una gamma sempre più variegata di aree terapeutiche, tra cui quella respiratoria, oncologica, del dolore e dei biosimilari. Coerentemente con la nostra tradizione aziendale, cerchiamo di vedere oltre, sfidando i luoghi comuni e ponendoci interrogativi nuovi e stimolanti. Lavorando in partnership con i suoi interlocutori, la rete Mundipharma sviluppa farmaci che creano valore per i pazienti e sistemi sanitari.

Informazioni su k-haler®

k-haler® è un nuovo inalatore con un meccanismo ad attivazione respiratoria che sfrutta una valvola 'piegata' brevettata, detta k-valve™. L'inalatore, che si attiva con una bassa forza respiratoria, è realizzato al fine di consentire un uso corretto e facilitato da parte dei pazienti.

Informazioni su A' Design Award & Competition

Negli ultimi nove anni, A' Design Award & Competition ha selezionato le eccellenti qualifiche di migliore design, idee di design e prodotti orientati al design in tutto il mondo, in tutte le discipline e i settori creativi. Le candidature presentate nelle 110 categorie, dall'industria aerospaziale all'architettura, ai dispositivi medici, vengono valutate da una giuria di 212 importanti personalità dell'International Design Academy - The Grand A' Design Award - composta da professionisti del design, esponenti della stampa e accademici. Per maggiori informazioni, visitare: https://competition.adesignaward.com/index.html

® K-HALER è un marchio registrato di Mundipharma.

K-VALVE™ è un marchio commerciale di Mundipharma

