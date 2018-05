Open Fiber sceglie Italtel per il suo progetto di Network Automation

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/637267/Italtel_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692086/Italtel_Optical_Fiber.jpg )

Italtel, insieme a Maticmind, è l'artefice del progetto avanzato e pionieristico di Network Automation per la configurazione automatica dei servizi di rete inaugurato in questi giorni da Open Fiber, l'operatore FTTH Italiano puramente wholesale che nei prossimi anni raggiungerà in banda ultra larga circa 19 milioni di unità immobiliari su tutto il territorio italiano.

Open Fiber ha scelto la piattaforma innovativa Cisco Network Services Orchestrator (NSO) per automatizzare e semplificare le proprie operazioni massive e fornire i propri servizi più velocemente e facilmente tramite l'automazione di rete, cioè potendo aggiungere, modificare ed eliminare i servizi in modo automatico senza interrompere il servizio complessivo e garantendo attivazioni in tempo reale.

Italtel, che per prima in Italia si è certificata sulla tecnologia Cisco NSO, ha progettato il Backbone IP e si è occupata di analizzare le esigenze, progettare i servizi di rete e la relativa automatizzazione tramite la "programmazione" della piattaforma Cisco di Network Service Orchestration che opera su tutti i livelli di rete, da quello ottico di accesso e trasporto a quello IP.

"Open Fiber riesce oggi ad affrontare attivazioni dei servizi wholesale su larghissima scala, accelerando il tempo per il rilascio dei nuovi servizi e riducendo la possibilità di errori, lasciando l'operatività end to end sugli apparati e la supervisione dei cicli di attivazione agli automatismi del Network Orchestrator Cisco, consentendoci così di focalizzarci sullo sviluppo di servizi innovativi per i clienti, con incremento dell'efficienza e riduzione della complessità e dei costi operativi", dice Domenico Angotti, Head of Engineering @ Open Fiber. "Un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti e che abbiamo conseguito con il contributo determinante di Italtel e Maticmind in termini di competenza professionale, risposta e commitment sugli obiettivi comuni del progetto".

Il progetto di Network Automation ha realizzato flussi di lavoro automatizzati che catturano l'ordine di lavoro dal CRM e lo attivano in una rete eterogenea multivendor (Accesso FTTH, Trasporto Ottico e Rete IP).

"Per questo progetto, particolarmente complesso per le caratteristiche di eterogeneità della rete, Italtel ha messo in campo un suo indiscusso punto di forza che è la capacità di far dialogare tra loro tecnologie differenti", dice Paolo Allegra, responsabile della Product/Solution Unit Infrastructure Integration di Italtel. "Abbiamo dedicato una specifica task force alla progettazione del Backbone IP, dei servizi di rete e alle attività di automazione sulla tecnologia innovativa Cisco NSO di cui siamo provider certificati".

Il progetto di orchestrazione di rete basato su NSO s'inserisce nel più ampio programma di Network Automation che, utilizzando i paradigmi SDN (Software Defined Network) e in futuro NFV-MANO (Network Functions Virtualization Management and Orchestration), definisce un'infrastruttura di rete virtualizzata (NFVI) gestita da un'apposita piattaforma di orchestrazione (NFVO).

Open Fiber è il primo operatore wholesale in Italia - nonché uno dei pochi al mondo - ad utilizzare NSO in tutta la catena di configurazione e attivazione del servizio (CRM, Order Manager, RFS - Resource Facing System, Network).

Italtel è una società multinazionale che opera nel settore dell'ICT con una forte propensione all'innovazione. Insieme a Exprivia, che ha recentemente acquisito la quota azionaria di controllo di Italtel, costituisce un nuovo grande gruppo italiano ICT che intende essere protagonista nella trasformazione digitale attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi sia in Italia che all'estero. Maggiori info su http://www.italtel.com.

FONTE Italtel