Personetics e Discount Bank terranno una presentazione su miti, realtà e segreti per utilizzare con successo l'intelligenza artificiale al FinTechStage Festival di Milano l'8 maggio 2018

MILANO, May 5, 2018 /PRNewswire/ --

Discount Bank presenterà DIDI™, il suo assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale e discuterà i modi migliori di fornire valore tramite l'intelligenza artificiale ai clienti della banca

Personetics, fornitore leader di applicazioni cognitive per il settore dei servizi finanziari, si affiancherà a Discount Bank, una delle principali banche israeliane, in una presentazione sull'intelligenza artificiale nell'ambito della giornata "AI is Everywhere" al FinTechStage Festival 2018.