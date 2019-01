Petit Projects X Pronounce, collezione 2019 per il Capodanno cinese: colorata come l'infanzia

PECHINO, 30 gennaio 2019 /PRNewswire/ -- con il Capodanno cinese che si avvicina, il marchio di abbigliamento bambino Petit Projects e Pronounce hanno lanciato insieme la loro collezione per il Chinese New Year. Dopo l'annuncio della collezione Pronounce X Li-Ning alla settimana della moda maschile di Londra, questa è la seconda collezione crossover del brand nel 2019 e la prima avventura nel disegnare abbigliamento per bambini.

Clicca qui per vedere le immagini: https://www.petitprojects.com/pp-x-pronounce

Un colore è solo un colore

Niente parole vuote inglesi, niente Ultraman e no Peppa Pig. Quando è diventata una regola che i bambini debbano sono vestire di azzurro e le bambine debbano per forza amare il rosa? Questo è il concept stampato sulle etichette della collezione, diretto e semplice. "Abbiamo dibattuto a lungo sulla storia da raccontare per definire come è nata questa collezione, ed abbiamo deciso di procedere nel modo più semplice e diretto", ha detto Becky Chen, fondatrice di Petit Projects. "Essendo entrati nel mondo dell'abbigliamento bambini, la questione che ci troviamo ad affrontare più spesso è che certi colori e motivi sono o per i bambini o per le bambine. Queste questioni sono come minimo stereotipi, e speriamo di ammorbidire questi luoghi comuni attraverso disegni e sensibilità più da spiriti liberi nei confronti dell'abbigliamento bambini. Questa, è la nostra ideologia."

Clicca qui per vedere più immagini: https://www.petitprojects.com/pp-x-pronounce

Siate bambini e divertitevi

L'ispirazione per questa collezione è venuta dal giocattolo preferito in assoluto da mio nipote, Play-Doh. Abbiamo replicato il modo in cui i bambini giocano con Play-Doh, selezionando i colori e poi mettendoli insieme," ha detto Zhou Jun, fondatore di Pronounce, ricordando come la collezione è venuta alla luce. "Naturalmente, durante il processo creativo, abbiamo mantenuto gli elementi di Pronounce inglobando allo stesso tempo l'essenza libera del brand Petit Projects, creando una mini Pronounce," ha aggiunto LI Yushan, co-fondatore di Pronounce.

Clicca qui per vedere più immagini: https://www.petitprojects.com/pp-x-pronounce

Piccolo è potente, piccolo è bello

"Crediamo nello slogan del nostro brand, 'piccolo è potente, piccolo è bello'. " ha detto Becky, riprendendo le sue idee iniziali su Petit Projects. "Mi è piacuto interagire con i bambini fin dal mio ultimo lavoro con un brand di strutture per famiglie. Sono ispirata dai bambini e loro portano tanta felicità. Tuttavia, ho sempre pensato 'potrebbero essere più stilosi e vestire meglio', e vogliamo fare qualcosa per questo."

Clicca qui per vedere più immagini: https://www.petitprojects.com/pp-x-pronounce

Seguici: Petit Projects @ WeChat & Instagram

www.petitprojects.com

Related Links

http://www.petitprojects.com



SOURCE Petit Projects