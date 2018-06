PharmaMar presenta nella sessione orale ad ASCO: sopravvivenza complessiva regolata con Plitidepsin nello studio ADMYRE

Presentati i modelli di dati sulla sopravvivenza globale nella valutazione statistica dell ' impatto del crossover ne llo studio ADMYRE .

Degli 84 pazienti trattati nel b raccio comparatore (desametasone come agente singolo ), il 44% ha ricevuto la combinazione con plitidepsin dopo la progressione .

Dopo aver analizzato l'impatto del crossover, la sopravvivenza globale registrata con plitidepsin è stata di 11,6 mesi contro i 6,4 mesi di desametasone da solo.

PharmaMar (MCE: PHM) ha illustrato oggi come il crossover abbia avuto un'influenza sulla sopravvivenza complessiva nello studio ADMYRE. E' stato analizzato l'impatto sulla sopravvivenza globale di quei pazienti che hanno avuto una recidiva dopo aver ricevuto il desametasone come agente singolo e che sono stati successivamente trattati con plitidepsin in combinazione con desametasone. Degli 84 pazienti curati nel gruppo comparatore -desametasone come agente singolo- il 44%, cioè 37 pazienti sono stati trattati successivamente con la combinazione con plitidepsin.

Questo dato è stato presentato come base della sessione poster durante il convegno annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) che si tiene dall'1 al 5 giugno a Chicago (USA).

Lo studio ADMYRE è una ricerca pivotale, randomizzata, in aperto, internazionale e multicentrica di fase III, che ha coinvolto 255 pazienti affetti da mieloma multiplo che hanno avuto una recidiva dopo aver precedentemente ricevuto almeno 3, ma non più di 6 cicli preliminari e che hanno potuto raffrontare sia la sicurezza che l'efficacia di plitidepsin più desametasone contro il desametasone da solo.

L'endpoint primario di questo studio è stato la Sopravvivenza Libera da Progressione -che è risultata positiva- per dimostrare una riduzione statisticamente significativa nel rischio di avanzamento della malattia o decesso del 35% contro il comparatore.

Durante la presentazione, si è discusso dei due modelli statistici usati (RPSFT e il metodo a due fasi) per correggere e misurare l'impatto del crossover sulla sopravvivenza complessiva, enfatizzando il modello a due fasi (Latimer et al.), che è stato considerato il più adeguato nel contesto dello studio Admyre.

Di conseguenza, e tenendo in dovuto conto l'effetto del crossover usando il metodo a due fasi, si è osservato un aumento statisticamente rilevante nella sopravvivenza globale nel gruppo plitidepsin più desametasone (11,6 mesi) contro il comparatore (6,4 mesi).

Gli studi presentati a questo meeting sono disponibili in http://abstracts.asco.org

Informazioni su PharmaMar

La PharmaMar, con sede centrale a Madrid, è un'azienda biofarmaceutica leader mondiale nella scoperta e sviluppo di farmaci antitumorali innovativi di origine marina. L'azienda ha una pipeline di farmaci in fase di sviluppo ed un solido programma oncologico di R&S. PharmaMar sviluppa e commercializza YONDELIS® in Europa ed ha altri programmi in fase clinica di sviluppo per vari tipi di tumori solidi ed ematologici, Zepsyre® (PM1183), plitidepsin, PM184 e PM14. PharmaMar è una società biofarmaecutica globale con filiali in Germania, Italia, Francia, Svizzera Regno Unito, Belgio, Austria e Stati Uniti. PharmaMar possiede interamente altre società: GENOMICA, azienda leader nella diagnostica molecolare; Sylentis, dedicata alla ricerca di applicazioni terapeutiche di silenziamento genico (RNAi); e due altre aziende chimiche, Zelnova Zeltia e Xylazel. Per saperne di più su PharmaMar, si prega di visitare il nostro sito http://www.pharmamar.com .

Disclaimer

Questo documento è un comunicato stampa, non un prospetto informativo. Il documento non costituisce o forma parte di un'offerta o invito a vendere o una sollecitazione all'acquisto, né ad offrire o sottoscrivere azioni della società. Inoltre, non si dovrà fare affidamento su questo documento per qualsiasi decisione di investimento o contratto e non costituisce raccomandazione di alcun tipo riguardo alle azioni della società.

