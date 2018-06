PharmaMar presenta nuovi risultati con la Lurbinectedina come agente singolo in pazienti con carcinoma polmonare recidivante a piccole cellule ad ASCO 2018

Lo studio a canestro di fase II , che ha cominciato a reclutare 15 pazienti con cancro al polmone recidivante a piccole cellule , è stato ampliato con un obiettivo di arruolamento di 100 dopo aver ottenuto un responso positivo .

Su un totale di 61 pazienti, un riscontro oggettivo si è osservato nel 39, 3% dei casi , con una durata media di risposta di 6, 2 mesi ed u na sopravvivenza globale (OS) media di 12 mesi .

L'endpoint primario dello studio è il tasso di risposta oggettiva (ORR), con altri endpoint secondari, come la durata del responso, la sopravvivenza libera da progressione, la sopravvivenza globale e il profilo di sicurezza.

PharmaMar (MCE: PHM) ha annunciato oggi che nuovi dati sul gruppo di pazienti con carcinoma polmonare recidivante a piccole cellule dello studio a canestro di fase II con lurbinectedina come agente singolo saranno presentati al convegno annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), che si tiene dall'1 al 5 giugno a Chicago.

Lo studio multicentrico di fase II valuta la sicurezza e l'efficacia della lurbinectedina in diversi tumori solidi. Tra questi, il cancro al polmone a piccole cellule, recidivante dopo un ciclo preliminare di chemioterapia, ha cominciato col reclutare 15 pazienti, ed è poi salito a 100 dopo aver osservato 5 responsi nei primi 15 pazienti. L'endpoint primario dello studio è quello di misurare il tasso di risposta globale, valutando anche altri obiettivi secondari come la durata del responso, la sopravvivenza libera da progressione, la sopravvivenza globale e il profilo di sicurezza.

PharmaMar presenterà i risultati di 61 pazienti esaminati sui 72 arruolati finora nell'abstract intitolato "Efficacia e sicurezza della lurbinectedina (PM1183, Zepsyre®) nel carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC): risultati di uno studio di fase 2" (abstract#8570). In questi pazienti è stato osservato un ORR del 39,3%.

La durata media di risposta è stata di 6,2 mesi e la sopravvivenza globale media di 12 mesi.

Riguardo al profilo di sicurezza, l'effetto indesiderato più comune è stato la mielosoppressione: il 39% dei pazienti ha fatto registrare un grado 3/4 di neutropenia e il 9% ha avuto neutropenia febbrile. Non si è verificato nessun decesso tossico.

"I pazienti coinvolti in questo studio con carcinoma polmonare a piccole cellule stanno rispondendo favorevolmente al trattamento con lurbinectedina come agente singolo. Abbiamo osservato come la molecola sia attiva in questo gruppo di pazienti, aspettiamo tuttavia di avere più informazioni una volta che l'arruolamento sarà completato e potremo dunque valutare tutti i pazienti", ha detto il Dr. Arturo Soto, direttore dello sviluppo clinico della divisione oncologia di PharmaMar.

Gli studi che verranno presentati durante il convegno sono disponibili su http://abstracts.asco.org.

Informazioni sulla lurbinectedina

Lurbinectedina è un composto sotto indagine clinica. E' un inibitore di polimerasi RNA II. Questo enzima è essenziale per il processo di trascrizione che è iperattivo nei tumori con dipendenza da trascrizione.

Informazioni su PharmaMar

La PharmaMar, con sede centrale a Madrid, è un'azienda biofarmaceutica leader mondiale nella scoperta e sviluppo di farmaci antitumorali innovativi di origine marina. L'azienda ha una pipeline di farmaci in fase di sviluppo ed un solido programma oncologico di R&S. PharmaMar sviluppa e commercializza YONDELIS® in Europa ed ha altri programmi in fase clinica di sviluppo per vari tipi di tumori solidi ed ematologici, Zepsyre® (PM1183), plitidepsin, PM184 e PM14. PharmaMar è una società biofarmaecutica globale con filiali in Germania, Italia, Francia, Svizzera Regno Unito, Belgio, Austria e Stati Uniti. PharmaMar possiede interamente altre società: GENOMICA, azienda leader nella diagnostica molecolare; Sylentis, dedicata alla ricerca di applicazioni terapeutiche di silenziamento genico (RNAi); e due altre aziende chimiche, Zelnova Zeltia e Xylazel. Per saperne di più su PharmaMar, si prega di visitare il nostro sito http://www.pharmamar.com.

