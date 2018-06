PharmaMar sigla un accordo di licenza per la commercializzazione e la distribuzione di Aplidin® con Pint Pharma International

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/624563/PharmaMar_Logo.jpg )



In base all'accordo, Pint pagherà milestone non divulgate e royalties a PharmaMar in cambio dei diritti per registrare, commercializzare e distribuire Aplidin® in ognuno dei suddetti territori. PharmaMar manterrà i diritti di produzione esclusivi e fornirà il prodotto finito per scopi clinici e commerciali.

In occasione del congresso ASH, svoltosi a dicembre 2017 a San Diego (Stati Uniti), l'azienda ha annunciato i risultati di uno studio clinico registrativo di Fase III (ADMYRE) con plitidepsina, dove sono stati soddisfatti l'endpoint primario, la sopravvivenza libera da progressione, gli obiettivi secondari, la sopravvivenza complessiva e la sicurezza e fornisce un trattamento per il mieloma multiplo con un nuovo meccanismo di azione.

Secondo Luis Mora, Managing Director della Oncology Business Unit di Pharma Mar: "Stiamo per lanciare la nostra prima alleanza strategica con Pint Pharma International per la commercializzazione di Aplidin®, sviluppato per trattare il mieloma multiplo. Questo accordo è in linea con il nostro impegno a offrire nuove terapie capostipiti per i pazienti di tutto il mondo".

David Muñoz, CEO di Pint Pharma, ha dichiarato: "Siamo entusiasti dell'opportunità di includere Aplidin® nel nostro amplio portafoglio oncologico ematologico: ciò rafforzerà ulteriormente la nostra missione di consentire alla popolazione latino-americana con gravi patologie che condizionano la vita di vivere meglio fornendo loro un accesso precoce ed efficace a soluzioni terapeutiche innovative".

Pint Pharma

Pint Pharma è un'azienda farmaceutica privata latino-americana che si dedica allo sviluppo, alla registrazione e alla commercializzazione di terapie specialistiche. Pint Pharma può contare su leader esperti nel settore farmaceutico con base strategica in America Latina ed Europa, e vanta una lunga esperienza nello sviluppo di forti relazioni con aziende farmaceutiche e sanitarie a livello globale. Pint Pharma punta a essere il primo fornitore dell'intera area latina-americana di terapie innovative di alto valore per oncologia, malattie rare e cure specialistiche.

Informazioni su PharmaMar

PharmaMar, con sede principale a Madrid, è un'azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale nella scoperta e nello sviluppo di farmaci antitumorali innovativi di origine marina. L'azienda vanta una lista di farmaci candidati e un solido programma di ricerca e sviluppo. PharmaMar sviluppa e commercializza YONDELIS® in Europa e vanta altri tre programmi di sperimentazione clinica in fase di sviluppo per diversi tipi di tumori solidi ed ematologici, lurbinectedina, plitidepsina, PM184 e PM14. PharmaMar è un'azienda biofarmaceutica operante in tutto il mondo con filiali in Germania, Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Belgio e Stati Uniti. PharmaMar possiede altre aziende: GENOMICA, azienda leader nella diagnostica molecolare, Sylentis, dedicata alla ricerca di applicazioni terapeutiche del silenziamento genico (RNAi) e due altre aziende chimiche, Zelnova Zeltia e Xylazel. Per ulteriori informazioni su PharmaMar, visitate la pagina http://www.pharmamar.com.

