Piramal Pharma Solutions vince in sei categorie ai 'CMO Leadership Awards 2018'

Vivek Sharma, AD di Piramal Pharma Solutions, ha detto: "Siamo onorati di essere di nuovo premiati ai CMO Leadership Awards, questo è il sesto anno consecutivo che vinciamo. Essere uno dei pochi fornitori di servizi ad essere insigniti in tutte e sei le categorie è gratificante, e vorrei congratularmi con tutto il team PPS per i loro sforzi. Voglio anche ringraziare i nostri clienti per la costante fiducia riposta in noi, nel nostro cercare di soddisfare le esigenze dei pazienti finali."

Vivek Sharma ha poi aggiunto: "Piramal Pharma Solutions continua a fare grandi passi avanti nel costruire intorno ai pilastri della centralità del cliente, dell'innovazione e della qualità, con un'enfasi sull'eccellenza scientifica. Siamo concentrati sull'investire nei bisogni futuri dei nostri clienti, per essere 'partner integrato di riferimento' delle aziende farmaceutiche e biotecnologiche nel mondo."

La settima edizione dei CMO Leadership Awards, condotta dalla rivista Life Science Leader, fornisce ai veterani del settore un accurato e affidabile feedback clienti per assisterli nella scelta di un partner di rilievo per le loro esigenze di sviluppo e produzione. I beneficiari vengono valutati dai clienti che hanno effettivamente lavorato con loro, e comprendono le sei categorie di capacità, compatibilità, esperienza, qualità, affidabilità e servizio. Un premio in ognuna di queste categorie aggiunge valore alla distinzione e alla reputazione dei CMO nei settori globali della scoperta di farmaci, sviluppo, produzione e commercializzazione. Quest'anno, più di 110 produttori su commessa sono stati valutati con 23 indicatori di performance nell'analisi annuale comparativa ISR sulla qualità della produzione su commessa.

Piramal Pharma Solutions è il braccio di sviluppo e produzione su commessa del gruppo Piramal con uffici in Nord America, Europa e Asia. Piramal è un leader globale nelle soluzioni integrate e offre una piattaforma unica di servizi in tutto il ciclo di vita del farmaco - dalla scoperta e sviluppo fino alla produzione commerciale di sostanze e prodotti farmacologici. Con accreditazioni da enti normativi di Nord America, Europa e Giappone, i centri sviluppo e i siti produttivi di Piramal nel mondo vantano un pool di oltre 700 scienziati dedicati ai programmi di ricerca e sviluppo. La capacità di Piramal come integrated service provider ed esperienza con varie tecnologie ci consente di servire aziende generaliste e innovatrici in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) è una delle grandi società diversificate dell'India, con una presenza nei servizi finanziari, consulenza e analisi farmaceutica e sanitaria. Il fatturato consolidato di PEL è stato di oltre 1,3 miliardi di dollari nell'esercizio 2017, con il 51% del fatturato generato fuori dall'India.

Il comparto servizi finanziari di PEL fornisce soluzioni finanziarie onnicomprensive alle società immobiliari. Il Corporate Finance Group (CFG) della divisione fornisce anche capitale di crescita senior e mezzanino a varie aziende in diversi settori che siano parte integrante della storia di crescita dell'India. La divisione ha anche lanciato la piattaforma di Distressed Asset Investing che investirà in asset patrimoniali e/o di debito in vari settori (diversi dall'immobiliare) per guidare la ristrutturazione con una partecipazione attiva nell'inversione di tendenza. I fondi totali in gestione sotto tutti questi business sono di oltre 5,5 miliardi di dollari. L'azienda ha recentemente lanciato un finanziamento verticale sul retail housing. La società ha anche alleanze strategiche con fondi globali top come APG Asset Management, Bain Capital Credit, CPPIB Credit Investment Inc. e Ivanhoé Cambridge (CDPQ). PEL ha anche partecipazioni azionarie di lungo termine per circa 1 miliardo di dollari nel gruppo Shriram, un conglomerato finanziario leader in India.

Nel farmaceutico, grazie a capacità produttive end-to-end in 13 siti mondiali ed una grande rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi, PEL vende un portafoglio di prodotti farmaceutici in diverse nicchie e fornisce un'intera gamma di servizi farmaceutici (anche nelle aree di iniettabili, HPAPI, etc.). L'azienda sta anche rafforzando la sua presenza nel segmento dei prodotti di consumo in India.

Il comparto consulenza e analisi sanitaria di PEL, Decision Resources Group, è il provider primario di analisi sanitaria, prodotti e servizi dati e analisi ad aziende leader mondiali nel farmaco, biotecnologie e tecnologie medicali e permette loro di prendere decisioni di business informate.

PEL è quotata alla BSE Limited e alla National Stock Exchange of India Limited in India.

