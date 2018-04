Porsche Flex Drive: una esclusiva formula di noleggio per i clienti Porsche in Italia

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/679472/Porsche_Logo.jpg )

Porsche Flex Drive è un noleggio di 12 mesi che permette al cliente di adattare alle proprie esigenze di mobilità la propria Porsche preferita e personalizzata su misura. A fronte di un unico canone di noleggio il cliente può ad esempio, guidare una Cayenne o Panamera durante la settimana per spostamenti di lavoro e riservarsi una 911 o 718 per il weekend. Oppure, guidare una due porte quotidianamente e avere a disposizione un suv come Macan o una Sport Turismo per viaggiare con gli amici, la famiglia o per le attività sportive.

Presso i Centri Porsche il cliente potrà scegliere la combinazione di due vetture più adeguata alle proprie esigenze, configurarle entrambe o sceglierne tra quelle già disponibili. Entrambe le vetture saranno dedicate esclusivamente al cliente per tutta la durata del contratto (12 mesi), dopo la quale il cliente potrà cambiare l'abbinamento vetture per l'anno successivo.

Una volta sottoscritto il contratto sarà possibile utilizzare una delle vetture a propria scelta mentre l'altra sarà custodita dal Centro Porsche e prenotabile con un minimo preavviso.

Il servizio prevede la copertura integrale di tutti costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, bollo ed eventuale superbollo, cambio pneumatici stagionali e soccorso stradale h24. Inoltre non sono previsti acconti o maxi rate a termine del contratto.

Con Porsche Flex Drive anche i limiti chilometrici non sono più un problema. Il cliente può percorrere fino a 40.000 km/anno suddivisi in 25.000 con la vettura quattro porte e 15.000 con la due porte.

Porsche Flex Drive è attualmente disponibile nei seguenti Centri Porsche: Alessandria, Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Brescia Città, Cuneo, Firenze, Latina, Mantova, Milano Est, Milano Nord, Modena, Padova, Perugia, Torino, Verona e Vicenza.

E' prevista una estensione del servizio nei prossimi mesi a tutti i Centri così da garantirne la presenza in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Maggiori informazioni sul servizio Porsche Flex Drive sono disponibili su http://porscheflexdrive.porscheitalia.com/ita/ e presso i Centri Porsche sopra elencati.

