Pronta per il futuro: InnoGames domina il passaggio da Flash a HTML5 con Forge of Empires

InnoGames è il primo sviluppatore di giochi al mondo a dominare la conversione automatica di un brwoser game complesso basato su Flash utilizzando il Compiler Open Source HAXE, e senza Code Freeze. Da oggi in poi, tutti i giocatori del gioco di strategia Forge of Empires possono fin da subito provarlo nel browser in HTML5. La versione browser lanciata nel 2012 del titolo di successo è quindi pronta per il futuro, quando Adobe interromperà definitivamente il supporto a Flash nel 2020. InnoGames utilizzerà HAXE per rendere anche tutti gli altri giochi per browser del proprio portfolio indipendenti da Flash.

Sviluppatori di giochi e fornitori di web app basate su Flash devono affrontare la sfida e preparare i loro prodotti per il ritiro di Flash. Solo nel mercato dei free-to-play un'industria multimilionaria di giochi Flash di successo è potenzialmente sull'orlo del precipizio.

"Abbiamo riconosciuto da subito il pericolo della dipendenza dei singoli titoli da Flash e abbiamo cercato alternative. Abbiamo avuto diverse discussioni sul tema e ci siamo resi conto che sul mercato non era presente nessuna soluzione per le nostre necessità. Sono quindi ancora più orgoglioso che il nostro team interno HAXE abbia completato la conversione di questo ampio progetto in un periodo di tempo estremamente breve. In questo modo ci assicuriamo i nostri giocatori possano decidere in qualsiasi momento se giocare a Forge of Empires su cellulare o nel browser," dice Hendrik Klindworth, CEO di InnoGames.

La scelta è ricaduta su OpenFL in combinazione al compiler open source HAXE, che rende possibile l'output del codice programma in diversi linguaggi, come ad esempio HTML5. Forge of Empires, come browser game cresciuto in diversi anni, con 4.000 classi, varie risorse grafiche e audio e oltre 500.000 linee di codice di programma, ha portato con sé una moltitudine di sfide tecniche. InnoGames è stata in grado di gestire queste grandi sfide e di ottimizzare la versione HTML5 per tutti i browser moderni.

