Pythagoras Medical riceve il marchio CE per il Sistema ConfidenHT™

Pythagoras Medical, una società di dispositivi medici all'avanguardia fondata da Rainbow Medical, il principale gruppo israeliano di investimenti nel campo dei dispositivi medici, ha annunciato oggi che il suo Sistema ConfidenHT™ ha ricevuto un Marchio CE europeo. ConfidenHT™ è un sistema originale destinato ai pazienti affetti da ipertensione arteriosa resistente, che migliora l'efficacia delle procedure di denervazione renale (RDN) ConfidenHT™ fornisce ai medici una guida in tempo reale, individuando i "punti critici" di ablazione, verificando l'efficacia dell'ablazione e identificando i pazienti non responder.

L'ipertensione colpisce circa il 31% della popolazione adulta mondiale. L'ipertensione resistente, che si stima compaia nel 9-18% dei pazienti ipertesi, incrementa notevolmente il rischio di cardiopatie, ictus e malattie renali. Uno dei meccanismi che controlla la pressione sanguigna è un segnale neurologico inviato dai reni al cervello. Eliminando questo collegamento neurologico con l'ablazione o la "denervazione" del nervo mediante procedura RDN, è possibile ripristinare la normale pressione sanguigna in molti pazienti. Recenti studi sull'RDN dimostrano che fino al 40% dei pazienti curati con queste procedure non avevano mostrato miglioramenti a causa di inesattezze di puntamento dei reni. Ciò si verifica perché le attuali tecnologie RDN agiscono alla cieca, senza riscontro per il medico. ConfidenHT™ presenta l'eccezionale capacità di individuare i punti critici per la denervazione e verificare l'efficacia della procedura grazie a un catetere di mappatura che stimola diverse aree dell'arteria renale e a un algoritmo che impiega la riposta fisiologica di questa stimolazione per creare una mappa dei punti critici per l'ablazione. Questa tecnologia riduce inoltre il fattore di rischio associato a un'ablazione non necessaria, che costituisce parte integrante dell'approccio "alla cieca" delle attuali tecnologie di ablazione.

Secondo il Professor Konstantinos Tsioufis, Principal Investigator e Presidente dell'ESH: "Questo progetto di stimolazione delle fibre renali è senza dubbio un progresso molto promettente nei nostri sforzi di localizzazione dei "punti ottimali" in cui le procedure di ablazione renale possano ottenere i risultati migliori. La nostra esperienza preliminare sembra avvicinarci all'obiettivo di "eliminare la cecità" dalla procedura di denervazione renale."

Il Catetere ConfidenHT™ è un catetere multi-elettrodo che funziona tramite cavo, compatibile con un catetere guida 8F e un filo guida da 0,014 pollici. La console di mappatura ConfidenHT™' ha funzioni di stimolazione multi-canale e il suo algoritmo proprietario impiega l'analisi multifattoriale dei marker fisiologici. Inoltre, con la console è possibile visualizzare i risultati di mappatura dell'arteria e la posizione dei punti critici su uno schermo touchscreen da 15 pollici.

"L'approvazione del Marchio CE europeo rappresenta una convalida importante della tecnologia ConfidenHT™ e del suo approccio originale al miglioramento dell'efficacia delle procedure RDN e della cura dell'ipertensione", ha affermato Efi Cohen Arazi, CEO del gruppo Rainbow Medical. "Rainbow Medical continuerà a concentrarsi sull'invenzione e lo sviluppo di soluzioni rivoluzionarie per problemi medici ancora senza risposta."

Informazioni su Pythagoras Medical

Pythagoras Medical è stata fondata nel 2014 da Rainbow Medical, il principale gruppo israeliano di investimento e innovazione nei dispositivi medici. La società sta sviluppando una piattaforma di mappatura dei nervi intra-arteriosa tramite un approccio di stimolazione elettrica, integrabile con varie procedure per diverse indicazioni. Pythagoras Medical dà lavoro a ingegneri e scienziati specializzati in molteplici discipline ed è diretta da Yehuda Zadok, che vanta molti anni di esperienza manageriale nel campo dello sviluppo di dispositivi medici.

Informazioni su Rainbow Medical

Rainbow Medical (http://www.rainbowmd.com) è un'azienda privata di investimenti operativi, impegnata ad avviare e far crescere start-up dedicate allo sviluppo di dispositivi medici rivoluzionari, ideati da Yossi Gross, per diversi settori medici. Rivolgendo la propria attenzione a esigenze di mercato non ancora soddisfatte, Rainbow Medical cerca di migliorare la vita delle persone, generando nel contempo profitti eccellenti per i propri azionisti.

