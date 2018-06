Rose Palhares al 58° Festival della televisione di Monte Carlo

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/704358/Rose_Palhares.jpg )



Istituito in origine dal Principe Ranieri III di Monaco, e ora sotto la presidenza onoraria del Principe Alberto II di Monaco, il Festival ha, per più di mezzo secolo, presentato il meglio della televisione mondiale. Celebrità, produttori, registi, scrittori e responsabili di studi cinematografici, network e piattaforme digitali si riuniscono ogni anno a giugno per assistere a lanci di serie, proiezioni in anteprima, conferenze, attività della stampa, eventi pubblici, incontri VIP e firma degli autografi.

Rose Palhares presenterà per la prima volta, al 58[°] Festival della televisione di Monte Carlo, una collezione di abiti per le attrici delle reti televisive mondiali candidate per ogni categoria.

Rose Palhares, Direttrice generale e fondatrice dell'omonimo marchio, sottolinea: "La collezione che ho disegnato vede la donna indipendente, elegante, sofisticata e forte. Di conseguenza, i miei capi devono evidenziare tale coerenza d'identità tramite pizzo, tessuti stampati, organza e tessuti africani".

Nata in Angola e cittadina portoghese, Rose Palhares si è laureata in fashion design presso un'università brasiliana e ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Creatore dell'anno a Moda Luanda (2017 e 2013), descritta da Vogue Italia (2016) come Stilista più interessante. Ha ricevuto i riconoscimenti Diva della moda in Angola (2017), Stilista internazionale dell'anno allaSettimana della moda angolana del 2015, Woman of Merit da GMA-Grupo das Mulheres Africanas (Gruppo delle donne africane) ed è stata definita "uno dei cinque stilisti da seguire da vicino nei prossimi anni" da Elle South Africa (2016).

Presente in Portogallo (Lisbona) e Angola (Luanda), il marchio Rose Palhares propone moda su misura e prêt-à-porter.

