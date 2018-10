Rufus Pollock, Andrew Keen, Victor Pineda e Muhammad Yunus saranno i keynote speaker a Smart City Expo

Smart City Expo World Congress (SCEWC), il più importante evento internazionale dedicato alle città dedicherà l'edizione 2018, l'ottava, al tema Cities To Live In, cioè "Le città in cui viviamo". Dal 13 al 15 novembre, nella Gran Via della Fira de Barcelona si riuniranno oltre 400 oratori e pensatori da campi che vanno dalla tecnologia al governo intelligente e dall'economia condivisa alla mobilità. Tra i principali oratori dell'edizione 2018 ci saranno Rufus Pollock, economista e fondatore di Open Knowledge International; Andrew Keen, economista e autore di How to fix the Future ("Come aggiustare il futuro") e Cult of the Amateur ("Il culto del dilettante"); Víctor Pineda, studioso dello sviluppo sociale e difensore dei diritti dei disabili; e l'imprenditore sociale dal Bangladesh, banchiere ed economista Muhammad Yunus, vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 2006.