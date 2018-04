SEAT applica la realtà virtuale nella produzione di auto, dal prototipo alla concessionaria

Il mondo dei videogiochi ha fornito lo slancio alla realtà virtuale negli anni '80 e sempre più settori stanno utilizzando attualmente questa tecnologia, come ad esempio l'industria automobilistica. Negli ultimi decenni il 3D ha rivoluzionato il modo in cui vengono create e sviluppate le auto. In che modo questi nuovi strumenti vengono applicati alla produzione di veicoli?

- Progettisti con occhiali Full HD: questi occhiali consentono di immergersi in un'esperienza di guida analoga a quella dei futuri clienti. Anche se la progettazione iniziale di un veicolo inizia sempre da un foglio di carta e una matita, la tecnologia 3D entra presto in gioco. Grazie ad essa, i progettisti possono valutare non solo gli aspetti puramente creativi, ma anche altri più funzionali, garantendo la fattibilità del 90% delle bozze iniziali.

- 95.000 simulazioni 3D per ogni modello: la realtà virtuale svolge un ruolo essenziale in ogni fase di sviluppo. Nel caso della nuova SEAT Ibiza sono state realizzate 95.000 simulazioni, il doppio della generazione precedente. Tra i test effettuati vi sono le collisioni virtuali per garantire che le auto del futuro siano più sicure che mai. Durante i tre anni e mezzo circa necessari per lo sviluppo di un'auto, vengono analizzati fino a tre milioni di elementi impiegando le simulazioni; 30 anni fa, gli elementi sotto esame erano appena 5.000.

- Riduzione del 30% del tempo di produzione del prototipo: questa tecnologia ha consentito di dimezzare il numero di prototipi da realizzare fisicamente prima del lancio di un nuovo modello. Consente inoltre di ridurre il tempo di produzione del 30%. A differenza di qualche decennio fa, oggi i moderni strumenti consentono di apportare migliorie e prendere decisioni molto più rapidamente.

- Oltre 800 ambiti di miglioramento per ogni modello: questa riduzione dei tempi e delle risorse nella produzione di un'auto ha un effetto diretto sui clienti, non solo in termini di precisione e qualità del prodotto, masi traduce anche in una diminuzione del prezzo finale. Nel caso della SEAT Ateca, fino a 800 migliorie sono stati introdotte prima della messa in produzione.

- Immersione nella fabbrica virtuale: le tecnologie virtuali offrono anche un'esperienza immersiva per riprodurre il mondo reale. A tale proposito, utilizzando gli occhiali 3D e alcuni comandi, i tecnici del Centro sviluppo prototipi imitano e analizzano i movimenti fatti dagli operai sulla catena di montaggio per ottimizzare i loro tempi di lavoro e migliorare l'ergonomia della stazione di lavoro.

- Concessionarie del futuro: scegliere un'auto da un catalogo sarà presto una cosa del passato. Grazie alla realtà virtuale, i clienti potranno configurare il livello di finitura e il colore del proprio veicolo e vedere il risultato indossando gli occhiali 3D. Potranno inoltre realizzare un test-drive virtuale senza uscire dalla concessionaria.

