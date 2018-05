SEGA Mega Drive Classics ora disponibile per PS4, Xbox One e PC con video musicale nostalgico in stile anni '90 di Eclectic Method

Solleva la Sword of Vermilion™ con Shining Force™ in una Phantasy rétro divenuta realtà! Oggi, SEGA® Europe Ltd. è lieta di annunciare il lancio di SEGA® Mega Drive Classics™ sia in formato digitale sia fisico per PlayStation® 4 e Xbox® One con un aggiornamento gratuito per la collezione per PC su Steam in grado di livellare il terreno di gioco con le versioni per console. L'edizione fisica è disponibile presso i rivenditori selezionati* ed è completa di poster fronte-retro di Golden Axe e Streets of Rage.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/8334451-sega-mega-drive-genesis-classics/

Per festeggiare, SEGA è lieta di annunciare una collaborazione con Eclectic Method, uno dei maggiori pionieri del video-remix, per offrirvi un trailer traboccante di energia, allegria e nostalgia. Il trailer contiene una traccia originale di classici suoni a 16 bit, composta esclusivamente da memorabili colpi, zing ed esplosioni tratti dai titoli preferiti dai fan di SEGA Mega Drive, ad accompagnare immagini di luoghi storici e personaggi famosi della collezione. Guarda i mondi dei famosi SEGA Mega Drive Classics scontrarsi proprio qui: https://www.youtube.com/watch?v=w7yVvRqk8xs

La collezione comprende più di 50 titoli classici che spaziano attraverso ogni genere; azione arcade, sparatutto, beat'm up, puzzle, vecchi beniamini e gemme nascoste, tutti accessibili dalla stanza da letto da gamer rétro ispirata agli anni '90 dei giochi. Tutti i classici rétro vantano una serie di nuovissime funzionalità moderne come multiplayer online, achievement, modalità speculare, funzione di riavvolgimento e salvataggio degli stati, che permetteranno ai giocatori vecchi e nuovi che rivisiteranno questi fantastici giochi di provare un Sonic 3D Blast assoluto.

Per maggiori dettagli su SEGA Mega Drive Classics, visitare la pagina del prodotto: http://www.megadriveclassics.com

Per maggiori informazioni su SEGA e sui suoi prodotti, visitare http://www.sega.co.uk. Potete anche seguirci su Twitter e fare clic su Mi piace nella nostra pagina di Facebook.

*Per maggiori dettagli, rivolgersi ai rivenditori locali.

Informazioni su SEGA® Europe Ltd.

SEGA Europe Ltd. è il braccio di distribuzione europeo di SEGA Games Co., Ltd., con sede a Tokyo, in Giappone, leader mondiale nel campo dell'intrattenimento interattivo sia in casa sia fuori casa. L'azienda sviluppa e distribuisce prodotti software per l'intrattenimento interattivo per varie piattaforme hardware, tra cui PC, dispositivi wireless e prodotti di Nintendo, Microsoft e Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA possiede interamente gli studi di sviluppo di videogiochi Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive e Hardlight. Il sito Web di SEGA Europe è reperibile all'indirizzo http://www.sega.co.uk.

