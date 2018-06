Siemens Financial Services: Attrezzature e finanziamenti combinati: uno strumento a beneficio degli sviluppatori di progetti eolici

Per aiutare i clienti dell'energia eolica a superare gli ostacoli legati al finanziamento dei progetti, Siemens Gamesa Renewable Energy ha fatto squadra con Siemens Financial Services (SFS) per offrire soluzioni combinate che includono attrezzature e servizi con opzioni di finanziamento. I finanziamenti rappresentano uno dei maggiori ostacoli perché variano da mercato a mercato, pertanto la capacità di offrire soluzioni finanziarie si è dimostrata vincente per tutti nell'attivazione di progetti di energia pulita per i clienti di Siemens Gamesa in tutto il mondo. Di recente il progetto eolico italiano di Bosco Le Piane ha beneficiato della collaborazione tra Siemens Gamesa e SFS. Si tratta del quarto parco eolico onshore su larga scala in Italia finanziato da SFS per supportare i clienti principali che utilizzano la tecnologia Siemens Gamesa. I progetti precedenti erano stati Melfi, Tricarico e E-Vento.

L'approccio comune go-to-market consente a Siemens Gamesa di offrire una soluzione olistica ai propri clienti. Per diventare realtà i grandi progetti hanno bisogno di una varietà di strumenti di finanziamento. Con il sostegno di SFS, altri finanziatori e investitori sono propensi a unirsi a Siemens, dando vita a un progetto di successo per gli sviluppatori e i titolari dei progetti eolici.

L'obiettivo degli sviluppatori italiani è quello di aumentare la capacità eolica dell'Europa meridionale di 40 gigawatt nel prossimo decennio. Pur essendo sulla buona strada, essi fanno fatica a ottenere finanziamenti competitivi a lungo termine per i parchi eolici onshore. European Energy A/S, titolare del progetto eolico Bosco Le Piane - al momento il più grande parco eolico in costruzione in Italia - ha beneficiato di recente della nuova alleanza Siemens Gamesa-SFS, dimostrando l'impatto che i finanziamenti possono avere sui progetti di grandi dimensioni. Situato in Basilicata, il progetto include 13 turbine eoliche di Siemens Gamesa e la sua messa in servizio è prevista entro la fine dell'anno. SFS, insieme a NORD/LB Norddeutsche Landesbank, ha fornito una soluzione di finanziamento di progetto senior secured per consentire la costruzione e il funzionamento a lungo termine del progetto.

"Le attrezzature e i finanziamenti combinati che hanno permesso la chiusura finanziaria del progetto Bosco Le Piane devono essere un esempio delle soluzioni che Siemens Gamesa e SFS sono in grado di offrire ai clienti in tutto il mondo, in particolare nei mercati in cui è una sfida ottenere finanziamenti competitivi a lungo termine", ha dichiarato Siobhan Smyth, responsabile della divisione Energy Finance - Debt for EMEA and Australia-Asia di Siemens Financial Services. "Esistono molte opportunità per lo sviluppo dell'eolico onshore e SFS è pronta a supportare le diverse esigenze di capitale dei nostri clienti per offrire al mondo opzioni energetiche più pulite".

Fin dall'inizio del progetto il suo finanziamento ha tenuto tutti con il fiato sospeso. SFS ha partecipato attivamente all'organizzazione del finanziamento di Bosco Le Piane e ha sostenuto il progetto nelle diverse fasi, dallo sviluppo in fase avanzata, alla presentazione delle offerte per le attrezzature, alla strutturazione finanziaria, fino alla chiusura positiva dal punto di vista finanziario.

Il comunicato stampa è disponibile all'indirizzo http://www.siemens.com/press/PR2018060225FSEN

Per ulteriori informazioni sulla divisione Financial Services di Siemens, visitare http://www.siemens.com/finance.

