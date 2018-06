Silbon approda a Parigi

L'inaugurazione di un punto vendita Silbon a Parigi si è rivelata uno straordinario successo, come dimostrano le decine di VIP che hanno partecipato dalla Francia e dalla Spagna. Il CEO e fondatore di Silbon, Pablo López, era accompagnato dal suo Consiglio di Amministrazione e da José Michael García, Presidente della Camera di Commercio spagnola a Parigi , nonché da altre celebrità di questa istituzione, oltre a rappresentanti dell'ambasciata spagnola in Francia, influencer, media specializzati in moda e personalità dell'azienda e della scena dei gala. Ma l'ospite più in vista è stato indubbiamente il tennista in carrozzina che, indossando creazioni Silbon, ha attirato tutti gli sguardi dopo la sua recente vittoria nei doppi al Roland Garros.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706129/Silbon_Paris_Opening.jpg )



Un evento di spicco per il marchio di moda andaluso che, oltre allo stile Silbon, ha presentato i tipici sapori di entrambi i Paesi, con degustazioni di prosciutto iberico e formaggi locali, accompagnati da vini dell'Estremadura e champagne francese.

Nell'ambito del suo processo di espansione internazionale, l'azienda spagnola ha aperto la sua prima boutique a Parigi il 3 maggio nel VI Arrondissement (Rive Gauche), al 141 di Rue de Rennes nella zona di Montparnasse e ieri, dopo un lungo mese di preparativi, Silbon ha ufficialmente iniziato la sua avventura internazionale. Questo costituisce il primo passo nei suoi piani per la continua crescita ed espansione in Europa, dopo il consolidamento come marchio di riferimento nella moda maschile spagnola.

Fondato nel 2010 da Pablo López e Rafael Díaz, il marchio andaluso, con 15 negozi di proprietà in Spagna e questo primo punto vendita nel Paese vicino, ha un progetto di espansione nazionale che prevede l'apertura di tre nuovi negozi.

Un fattore decisivo nell'espansione del marchio è stata la crescita esponenziale delle sue vendite online, che ha raggiunto il 134% nel 2017 rispetto alla stagione precedente.

L'azienda spagnola, con il 41% di crescita generale, ha raggiunto un fatturato di quasi 7 milioni di euro nel 2017 e, con questa nuova apertura a Parigi, Silbon intende raggiungere quota 10 milioni di euro nel 2018. Se queste previsioni saranno rispettate entro la fine dell'anno, l'azienda sta considerando la possibilità di una nuova apertura a Londra nel 2019.

