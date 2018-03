"Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion 2018" (Lo slancio della creatività: padiglione di Hong Kong 2018) parteciperà alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna

Al Padiglione di Hong Kong parteciperanno complessivamente 63 tra case editrici e tipografie, che presenteranno oltre un centinaio di titoli e stampati vincitori di premi ad Hong Kong e a livello internazionale. Questi riconoscimenti includono i tre maggiori premi per l'editoria, cioè gli "Hong Kong Publishing Biennial Awards", l'"Hong Kong Book Prize", e gli "Hong Kong Golden Book Awards". Per quanto riguarda i premi tipografici, la maggior parte sono stati assegnati in occasioni di competizioni tipografiche internazionali, compresi i "China Print Awards", "Premier Print Awards", e "Gold Ink Awards", ecc. Questi esemplari premiati coprono un'ampia varietà di argomenti, comprese storia, letteratura, letteratura per ragazzi, arte, stile di vita, viaggi e scienza.

Una zona dedicata denominata "Creative Corner", cioè "l'Angolo creativo" è presente nel padiglione di Hong Kong con un'interessante selezione di libri per bambini di Hong Kong. La grande importanza data dal pubblico di Hong Kong all'istruzione delle future generazioni incoraggia le case editrici locali a sviluppare un maggior numero di libri per bambini di alta qualità, cosa che, a sua volta, che a sua volta stimola lo sviluppo sostenibile del mercato. I superlativi libri per ragazzi e materiali stampati in mostra nell'Angolo creativo hanno lo scopo di allacciare nuove opportunità di affari tra le case editrici e tipografiche di Hong Kong e le loro controparti.

Il design del padiglione di Hong Kong mostra la convergenza della cultura orientale e di quella occidentale attraverso immagini degli edifici più rappresentativi di Hong Kong e delle sue tradizioni, e si accompagna bene al tema decorativo dei libri per bambini, aiutando a portare più visitatori al padiglione di Hong Kong.

Per sostenere gli scambi culturali e creativi tra Hong Kong e Italia, gli organizzatori doneranno parte delle pubblicazioni esposte nel padiglione di Hong Kong all'Università per stranieri di Siena. A ulteriore promozione della cultura di Hong Kong, il padiglione servirà dalle 15:30 alle 16:30 del 27 e 28 marzo dei deliziosi toast francesi in stile Hong Kong.

