"Sparkling - The Hans Christian Andersen Award Book Series" promossa in una sessione globale alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna a cura di Anhui Children's Publishing House

Wally De Doncker, Presidente di IBBY; Patricia Aldana, Presidente della giuria del Premio H.C.Andersen; Zhang Mingzhou, Vicepresidente di IBBY; Hai Fei, ex-Vicepresidente di CBBY; Fang Weiping, critico e teorico di letteratura per l'infanzia; Liu Haiqi, scrittore ed editore di letteratura per l'infanzia; Zhang Kewen, Vice caporedattore di Time Publishing and Media Co., Ltd. e Presidente di Anhui Children's Publishing House e altri hanno presentato la conferenza e partecipato con un intervento. Tutti hanno concordato nel definire il progetto editoriale di notevole importanza strategica oltre che di valore accademico, caratterizzato da completezza, rappresentatività, autorità e diversità, significativo a livello pratico e in grado di promuovere lo scambio culturale e reciproco tra la Cina e i paesi stranieri, oltre che di avvicinare la letteratura infantile internazionale, e chiarire le responsabilità e gli obblighi richiesti dalla pubblicazione dei libri per ragazzi cinesi.

"The H.C. Andersen Award Series", uno speciale progetto editoriale lanciato da Anhui Children's Publishing House si concentra sul più importante premio mondiale della letteratura per l'infanzia, il Premio H.C. Andersen, punta al mercato editoriale dal potenziale più grande del mondo, quello cinese, e quindi rappresenta un'importante canale editoriale e di importazione su vasta scala, per le opere di autori e illustratori vincitori del premio H.C. Andersen nelle aree di lingua cinese. Tutte le opere selezionate possono essere considerate classiche, grazie all'attenta selezione a opera di divisioni ed esperti di IBBY. A fine dicembre 2017, la H.C. Andersen Award Book Series contava 69 titoli, per un totale di circa 2,3 milioni di copie di libri circolate in Cina e un valore totale di circa 57 milioni di RMB. La terza offerta di 17 titoli sarà lanciata a maggio 2018.

