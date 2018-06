TE Connectivity lancia i connettori di alimentazione ELCON Micro

Grazie all'uso di dimensioni comuni nel settore, i connettori di alimentazione ELCON Micro di TE consentono di aggiornare in modo semplice i design già esistenti. Questo ingombro del circuito stampato di 3,0 mm è compatibile con le basette Micro-Fit di Molex e Micro-Hi di BellWether. Questi connettori nuovi supportano configurazioni da 2 a 24 e hanno prestazioni affidabili in ambienti impegnativi grazie alla loro temperatura di funzionamento massima di 105 gradi Celsius e i materiali privi di alogeno. Inoltre, l'alloggiamento dei connettori è progettato per evitare errori nelle connessioni, semplificando l'assemblaggio per i nostri clienti.

"Le caratteristiche chiave dei nostri nuovi connettori di alimentazione ELCON Micro sono l'elevata potenza e l'affidabilità della connettività in dimensioni di semplice uso," ha dichiarato Henry Xie, manager prodotti di alimentazione presso TE Connectivity. "Con una tensione operativa di 600 V e la capacità di supportare correnti differenti con più combinazioni di fili di dimensioni diverse, questi connettori mettono a disposizione flessibilità e prestazioni per farli emergere nel mercato dei connettori di alimentazione."

TE Connectivity Ltd. è un produttore leader mondiale di primaria importanza nel settore tecnologico del valore di 13 miliardi di dollari impegnato a creare un futuro più sicuro, sostenibile, produttivo e connesso. Per più di 75 anni, le nostre soluzioni per la connettività e per i sensori, testate negli ambienti più critici, hanno permesso di fare progressi nei trasporti, nelle applicazioni industriali, nella tecnologia medica, nel settore dell'energia, delle comunicazioni dati, e nelle abitazioni. Con 78.000 dipendenti, tra cui più di 7.000 ingegneri, che lavorano a contatto con i clienti in quasi 150 Paesi, TE garantisce che EVERY CONNECTION COUNTS (OGNI CONNESSIONE SIA IMPORTANTE). Per maggiori informazioni: www.te.com e su LinkedIn, Facebook, WeChat e Twitter.

