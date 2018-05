Titolo ufficiale dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona: Il Master in Imprenditorialità ed Innovazione del TecnoCampus-UPF, tra i migliori in Europa

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/688674/TecnoCampus_Logo.jpg )

Questo master sviluppa un programa infocato alla creazione di nuove imprese, basato sulla metodologia "Learning by Doing" e a livello europeo, è uno di quelli che offrono la più alta percentuale di progetti implementati dai suoi studenti: fino ad oggi, oltre 5 milioni di euro sono stati investiti in progetti e start-up fondate da studenti del master.

Il carattere chiaramente imprenditoriale della societá italiana, in gran parte composta da piccole aziende con un DNA innovatore, combinato con la vicinanza culturale e geografica alla Spagna, fa si che gli studenti del nostro paese siano "perfetti" per corsare questo programma.

Il programa é diretto dal dott. Giovanni Giusti (UPF) economista ed esperto in imprenditorialitá accademica. Il dott. Giusti spiega che per questa nona edizione "vogliamo consolidarci come la prima proposta nazionale in imprenditorialità universitaria. I risultati che stiamo ottenendo con i nostri studenti sono straordinari, sia per i progetti realizzati che per il grado di soddisfazione raggiunto.

Secondo Giusti: "Gli studenti italiani arrivano in Spagna molto ben preparati grazie alla laurea ottenuta in Italia e si caratterizzano per la loro marcata proattivitá, fondamentale per un imprenditore e particolarmente importante per avere successo nel nostro programma. In piú, si beneficeranno della cittá di Barcellona, uno dei principali ecosistemi tecnologici ed innovatori a livello europeo con enormi opportunitá".

Tra i docenti che insegnano nel Master in Imprenditorialità e Innovazione del TecnoCampus - UPF, ci sono dottori in Economia, Management ed Innovazione; imprenditori di successo nazionali ed internazionali, nonché esperti in diversi settori, come e-commerce, applicazioni per smarthpone, energie rinnovabili, imprese sociali o infocate nello sviluppo di nuovi prodotti.

Il master è limitato a 30 posti ed é impartito in inglese ed in spagnolo. Inizierà il 5 ottobre e terminerà il 27 luglio 2019. È presenziale e si imparte il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 18:00 alle 22:00 ed uno o due sabati al mese.

