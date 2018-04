UnicornGo: bel gioco per gente smart

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/665037/UnicornGo_Logo.jpg )



CandyCoin è la valuta interna di UnicornGo, garantita dal famoso investitore di capitali Alexander Borodich. CandyCoin usa attualmente contratti smart sulla piattaforma Ethereum ed ha un tetto di emissione di 12.000.000 gettoni.

Al momento, CandyCoin viene scambiata alla borsa ForkDelta, ed è anche quotata per votare su Cobinhood ed altre popolari cripto-borse.

Il prossimo passo sarà spostarsi sulla blockchain Universa, che offre transazioni più veloci e quasi zero spese. La versione mobile del gioco, che è in via di sviluppo prioritario, porterà il giocatore in una realtà aumentata, con il team Izetex a lavorare sull'integrazione dei criptounicorni nel mondo reale.

Il team UnicornGo, insieme a BasisNeuro, ha già sviluppato un'interfaccia neurale per controllare i criptounicorni con il potere della mente! Un nuovo gadget dal design hi-tech si sta creando sotto la guida di un designer che ha precedentemente lavorato per Tesla. Questo nuovo gadget promette di diventare una vera sensazione nei controlli di gioco.

La prima generazione di unicorni, GEN-0, può essere acquistata sul sito ufficiale. GEN-0 è limitata a 30.000 unicorni, che saranno i predecessori di tutte le generazioni successive. Questo apre opportunità di guadagno per ciascun utente, specialmente per i primi membri della comunità. I geni degli unicorni di GEN-0 sono generati random con un 30 percento di maggior chance di avere tratti rari rispetto alle generazioni successive. Inoltre, il giocatore che trova un Legendary Unicorn avrà un premio di 10.000 dollari da UnicornGo come tributo dal team per il sostegno al progetto.

Il marketplace è ora disponibile nel gioco, qui gli unicorni possono essere venduti, comprati o allevati con altri giocatori per ottenere una progenie preziosa. I giocatori possono anche comprare Land, un asset in-game che permette la produzione di MegaCandy facendo crescere alberi magici dai CandyCoins piantati. MegaCandy, una leccornia speciale per gli unicorni, è usata per accorciare l'allevamento e gli intervalli dei tornei.

Le meccaniche degli incroci e dei tratti ereditari si basano su una reale ricerca genetica scientifica. In realtà, ciascun giocatore può contribuire allo sviluppo della scienza allevando e creando nuove specie. Mentre avvengono gli incroci genetici, gli scienziati possono fare nuove scoperte con l'aiuto della tecnologia blockchain.

In aggiunta ai tratti genetici digitali, ciascun unicorno può costruire il proprio valore di mercato guadagnando popolarità attraverso like e visualizzazioni. Nel futuro, questo potrà far emergere unicorni celebrità. Il costo di allevare un tale unicorno può risultare in un guadagno sostanziale per il suo proprietario.

Scopri di più sul progetto UnicornGo, acquista un unicorno di prima generazione e tenta la fortuna per vincere $10.000 sul sito ufficiale dell'azienda https://play.unicorngo.io/

Per creare il tuo unicorno unico e giocare con le sue funzioni nella sandbox, segui il link http://demo.unicorngo.io/

