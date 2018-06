Varroc Lighting Systems apre uno stabilimento più grande in Vietnam per sostenere la crescita del mercato nella regione

Il nuovo impianto, situato a circa 30 minuti fuori da Hanoi, si fonda sul successo delle luci per due ruote di Triom, azienda di illuminazione italiana controllata in maggioranza da Varroc, e posiziona meglio Varroc Lighting per servire il mercato dell'illuminazione delle quattro ruote.

"La nostra presenza in Vietnam con Triom è stata di grande successo negli ultimi cinque anni," ha detto Stephane Vedie, presidente e AD di Varroc Lighting Systems. "Con questa espansione, abbiamo ora un'opportunità per capitalizzare quel successo. Il nostro nuovo stabilimento ci pone in forte posizione competitiva per supportare i clienti nuovi ed esistenti a due e quattro ruote nella regione ASEAN."

Il nuovo impianto darà lavoro ad oltre 120 dipendenti ed ha la potenzialità di espandersi ulteriormente nel futuro.

Un media kit con immagini in alta risoluzione si può scaricare su: http://bit.ly/VietnamPlantOpeningMediaKit.

Informazioni su Varroc Lighting Systems

Varroc Lighting Systems è un produttore globale leader di soluzioni di illuminazione innovative per automobili e veicoli a due ruote. Concentrata su sicurezza, mobilità e stile, Varroc Lighting Systems porta la tecnologia all'avanguardia nel mercato automobilistico tradizionale con soluzioni di alta qualità e costi competitivi. Con sede a Plymouth nel Michigan, USA, l'azienda ha più di 7.200 dipendenti nel mondo con operazioni in Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America. Varroc Lighting Systems è una componente chiave della famiglia del gruppo Varroc nel settore dei componenti auto.

Visita www.varroclighting.com per maggiori informazioni.

