ZAFCO si prepara per la grande première - La Tire-Cologne

Così come Colonia si sta preparando per la première internazionale di grande respiro sugli pneumatici, la Tire-Cologne, anche ZAFCO, il fabbricante e distributore di pneumatici con sede negli EAU, sta contrassegnando il suo debutto come esperto internazionale ed espositore a questa grande manifestazione. Tire-Cologne si terrà dal 29 maggio al 1 giugno presso la città fiera Koelnmesse in Germania. Con una superficie espositiva che è la quinta più grande al mondo e 70.000 metri quadri di spazi e infrastrutture moderne, nel corso dell'intera fiera Koelnmesse aspira a facilitare gli specialisti dei servizi per auto, ruote e pneumatici orientati alla crescita.

A Colonia ZAFCO presenterà il suo brand riservato, Zeetex e il suo brand in joint venture Otani durante la première internazionale. ZAFCO è anche una delle aziende dalla crescita più rapida nel segmento del Medio Oriente, con la sua presenza in 6 continenti e più di 800 reti di distribuzione in tutto il mondo. La preparazione è nel vivo sia per Zeetex che per Otani. Faranno il loro ingresso trionfale agli stand della fiera, offrendo soluzioni sostenibili per il settore degli pneumatici e presentando i loro portafogli di prodotti nuovi e migliorati, progettati specificamente per il segmento europeo.

Otani, il brand di pneumatici con sede in Thailandia, è pronto a lanciare pneumatici per auto passeggeri per il mercato Europeo e annuncerà l'aggiunta di tre nuovi battistrada per pneumatici al suo portafoglio di pneumatici radiali per camion: lo pneumatico per assale sterzante OH-119 per le applicazioni di trasporto regionali e a lunga distanza, lo pneumatico per assale motore OH-319 per applicazioni di trasporto a lunga distanza e lo pneumatico per assale motore OH-320 per applicazioni regionali.

Zeetex inoltre lancerà i suoi battistrada SUV ZT4000 4S per tutte le stagioni a seguito del travolgente successo dello pneumatico radiale per auto passeggeri ZT4000 4S nel mercato europeo. Lo stand completo metterà in mostra gli pneumatici estivi più celebrati di Zeetex, cioè ZT1000, SU1000 vfm, HT1000 vfm e CT2000 vfm. Un'ampia gamma di modelli invernali dalle prestazioni eccezionali come i WP1000, WV1000, WH1000, WH1000 SUV e WQ1000 saranno anche messi in evidenza presso lo stand.

ZAFCO sarà presente allo stand n. B050 nel salone n. 07. Oltre ad esporre prodotti e servizi, lo stand presenterà anche un'ampia gamma di attività sportive e di intrattenimento, come le freccette automatiche, il minigolf e i biliardini. Questo intende intrattenere i visitatori durante la fiera e prevede entusiasmanti premi per i vincitori.

