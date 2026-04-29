iFOREX cotiza en la Bolsa de Londres, lo que refuerza su enfoque en los mercados globales y latinoamericanos

Con más de 30 años de experiencia en la industria del comercio en línea, iFOREX ha construido una sólida presencia global impulsada por tecnología propia, innovación continua y un enfoque disciplinado de la gestión de riesgos. La empresa sigue centrada en ofrecer soluciones de trading avanzadas combinadas con un servicio de atención al cliente de alta calidad, adaptadas a las necesidades de los traders minoristas en mercados diversos y en rápida evolución.

A través de sus plataformas propias en línea y móviles, iFOREX brinda acceso a más de 900 instrumentos financieros, incluyendo divisas, materias primas, índices, acciones, criptomonedas y ETF. La empresa continúa mejorando su tecnología y su oferta de productos para ofrecer una experiencia de trading confiable, segura y fácil de usar a su base de clientes internacional.

Latinoamérica representa una región clave para el crecimiento de iFOREX, gracias a la creciente adopción de la tecnología digital, el creciente interés por los mercados financieros mundiales y el aumento del número de inversores minoristas autónomos. La empresa se centra en reforzar su presencia en toda la región mediante la ampliación de los servicios adaptados al mercado local, la mejora de los recursos educativos y la adaptación de las capacidades de su plataforma para satisfacer las preferencias de los clientes de Latinoamérica.

La cotización de la empresa en la Bolsa de Londres refuerza su posición como proveedor global de tecnología financiera y mejora su credibilidad entre clientes, socios y partes interesadas. También respalda la estrategia de iFOREX de ampliar sus operaciones en mercados de alto crecimiento y diversificar aún más su presencia internacional.

«Nuestra admisión en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres marca un hito importante para iFOREX», afirmó Itai Sadeh, director ejecutivo de iFOREX. «Latinoamérica es una región con un fuerte potencial de crecimiento, impulsada por la creciente demanda de soluciones de trading accesibles y basadas en la tecnología. Seguimos comprometidos con la expansión de nuestra presencia en Latinoamérica, al tiempo que continuamos invirtiendo en innovación, experiencia del cliente y crecimiento sostenible a largo plazo».

De cara al futuro, iFOREX seguirá monitoreando las tendencias de los mercados regionales y adaptando su oferta en consecuencia, con el objetivo de ofrecer condiciones de negociación transparentes, tecnología robusta y una calidad de servicio constante en todos los mercados en los que opera.

Más información aquí: Sitio web de iFOREX

Este comunicado de prensa está destinado exclusivamente a los medios de comunicación. No está dirigido a inversores particulares y no contiene asesoramiento ni recomendaciones personales.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cABpCEc0D2E

FUENTE iFOREX