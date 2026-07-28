KuCoin celebra nueve años de evolución de la marca y del sector mientras el Celestia Stage se transforma en el segundo fin de semana de Tomorrowland Bélgica

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin puso fin al segundo fin de semana del Tomorrowland Bélgica 2026 celebrando su noveno aniversario junto a sus socios globales y su comunidad, al tiempo que conmemoraba los avances generales del sector de los activos digitales a lo largo de los últimos nueve años. Este hito formó parte de un fin de semana memorable en el que también se presentó un cartel de artistas totalmente nuevo en el Celestia Stage y se desveló el siguiente capítulo de su identidad visual renovada, con la estructura inspirada en una mariposa luciendo el característico color verde de KuCoin. En conjunto, estos momentos unieron la narrativa del aniversario de KuCoin, la energía creativa de Tomorrowland y la visión de Celestia sobre la confianza, el descubrimiento y la transformación.

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El noveno aniversario de KuCoin se celebró en el marco de su campaña más amplia "Beyond the Signal", que mira más allá de los movimientos del mercado a corto plazo para centrarse en la confianza, la innovación y la infraestructura que hacen posible el desarrollo a largo plazo del sector. Durante el segundo fin de semana, KuCoin celebró este hito con la "On Cloud 9 Skybox Experience", un evento que reunió a socios y representantes de la comunidad para conmemorar nueve años de crecimiento conjunto y avances en el sector.

A lo largo del fin de semana, el Celestia Stage ofreció a los asistentes al festival una programación totalmente nueva de artistas, entre los que se encontraban Mark Knight, Mr. Belt & Wezol, Belters Only, Bingo Players con Iceman, Dada Life, Sander van Doorn y Dannic b2b Dyro. Desde sonidos house y progresivos hasta sesiones electrónicas llenas de energía, las actuaciones crearon un ambiente festivo y vibrante, que reunió a públicos de todo el mundo a través de la música, el movimiento y la celebración conjunta.

Tras su debut durante el primer fin de semana, Celestia regresó con una identidad visual renovada, transformándose de una joven mariposa con un techo transparente y sutiles toques del verde de KuCoin a medida que el color se extendía gradualmente por sus alas translúcidas, formando vivos motivos esmeralda al tiempo que conservaba el carácter luminoso y abierto del escenario. Moldeada por la música, la energía y los vínculos que se forjaron a lo largo de ambos fines de semana, esta evolución simbolizó el crecimiento, la confianza y las posibilidades, al tiempo que reflejaba el recorrido de nueve años de KuCoin y la transformación más amplia del sector de los activos digitales, que ha pasado de ser una tecnología emergente centrada en el trading a convertirse en una infraestructura de confianza cada vez más conectada con las finanzas, la cultura y la vida cotidiana.

El Celestia Stage aúna las perspectivas de KuCoin y Tomorrowland: la convicción de que la imaginación, la tecnología y la comunidad tienen el poder de conectar a las personas más allá de las fronteras. Tomorrowland invita a la gente a explorar nuevos mundos a través de la música y la creatividad, mientras que KuCoin trabaja para que el futuro de las finanzas digitales sea más accesible, fiable y humano.

Como plataforma oficial y exclusiva de intercambio de criptomonedas y socio oficial de pagos con criptomonedas de Tomorrowland para Tomorrowland Winter y Tomorrowland Bélgica 2026-2028, KuCoin seguirá colaborando con Tomorrowland para crear vínculos significativos en el mundo real. La visión compartida sigue siendo clara: la transformación duradera se construye sobre la base de la confianza, cobra vida gracias a la innovación y es impulsada por las comunidades de todo el mundo.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

Para ver más información, visite www.kucoin.com.

Acerca de Tomorrowland

Fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, Tomorrowland sigue siendo una empresa familiar impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con el paso de los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento a nivel mundial.

El grupo WEAREONE.world está formado por varias unidades de negocio, entre las que se incluyen Festivales y eventos, Música, Experiencias, Ocio, Productos y Ficción. En la actualidad, más de 350 empleados crean magia desde la sede central de la empresa en Amberes (Bélgica), así como desde las oficinas locales de Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

Conocido por unir a las personas a través de la música, la creatividad y la narración de historias, Tomorrowland se ha convertido en una de las marcas de festivales más reconocidas e influyentes del mundo, inspirando a millones de personas a través de experiencias inolvidables y una visión compartida de conexión.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3008009/image1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin