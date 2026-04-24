La fase 1 de la centésima trigésima novena Canton Fair presenta nuevas zonas dedicadas a productos especializados, mientras las tecnologías emergentes cobran protagonismo

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139.ª Feria de Importación y Exportación de China (Canton Fair) ha optimizado aún más su oferta de exposiciones con nueve nuevas zonas temáticas dedicadas a productos específicos, lo que refleja los cambios estructurales en curso en el comercio mundial y la mejora continua de la cartera de exportaciones de China.

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Entre las novedades más esperadas de la Fase 1, se encuentran las zonas dedicadas a los drones para consumidores y agrícolas, que hacen su debut en la Canton Fair y ofrecen una muestra específica de aplicaciones en la economía de baja altitud. La zona de drones para consumidores muestra los avances en el control de vuelo, la evitación de obstáculos basada en IA y la eficiencia energética en ámbitos como la captura de imágenes, el turismo, la respuesta a emergencias y el patrullaje. La zona de drones agrícolas destaca la agricultura de precisión, con demostraciones de fumigación, siembra y gestión de campos que muestran el seguimiento del terreno, la planificación inteligente de rutas y el control preciso de la carga útil.

El primer día, un fabricante de drones con sede en Shandong recibió a compradores de más de 30 países y consiguió más de 50 posibles clientes. Un comprador, después de presenciar las demostraciones de resistencia a la carga y al viento, confirmó de inmediato la compra de tres unidades de muestra e incluso propuso convertirse en distribuidor regional.

La tecnología de visualización es otro de los puntos centrales de la Fase 1, en la que se destacan los avances en precisión del color, eficiencia energética y rendimiento visual general. Los avances en el control de alta precisión, la ampliación de la variedad de colores y la reducción del consumo de energía apuntan a una clara tendencia hacia experiencias de visualización inmersivas combinadas con mejoras en sostenibilidad.

La zona de dispositivos portátiles inteligentes destaca cómo estos dispositivos se están convirtiendo en interfaces clave para la interacción entre seres humanos y máquinas. Desde la traducción de idiomas en tiempo real y la cancelación de ruido adaptativa hasta el monitoreo de la salud a largo plazo y las gafas con IA, los dispositivos portátiles están pasando de ser productos independientes a convertirse en sistemas integrados que facilitan la comunicación, el bienestar y la productividad en entornos cotidianos y profesionales.

La zona de robots de servicio ilustra aún más cómo la inteligencia artificial está pasando de la exploración conceptual a la implementación a gran escala. Los robots avanzados que se exhiben en entornos industriales, comerciales, médicos y de servicio público demuestran una creciente autonomía, percepción multisensorial y una colaboración más estrecha entre los seres humanos y los robots.

Al centrar la atención en las tecnologías emergentes mediante zonas específicas, la 139.ª Canton Fair refuerza su función como plataforma en la que se definen las tendencias comerciales, la innovación se une a la aplicación práctica y los compradores de todo el mundo obtienen información de primera mano sobre las tecnologías de vanguardia.

Para preinscribirse, haga clic en: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963958/1.jpg

FUENTE Canton Fair