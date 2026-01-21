Orion Innovation es reconocida en Servicios de ingeniería de productos conectados, evaluación de analistas del cuarto trimestre de 2025

ISELIN, Nueva Jersey, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), empresa líder en ingeniería de software basada en datos e inteligencia artificial, anunció que fue evaluada entre los 12 proveedores más importantes en The Forrester Wave™: Servicios de ingeniería de productos conectados, cuarto trimestre de 2025. La evaluación refleja la capacidad de Orion en software e ingeniería integrada, pruebas rigurosas y soporte del ciclo de vida del producto conectado.

La investigación de Forrester destaca la complejidad de los productos conectados, que requieren excelencia en el diseño de productos físicos, software integrado, aplicaciones de soporte y experiencia de usuario digital. El modelo de ingeniería de Orion está diseñado específicamente para estas demandas, ya que combina la disciplina de entrega práctica con una huella global escalable.

"El reconocimiento en Forrester Wave valida nuestro enfoque en las capas digitales e integradas de los productos conectados", afirmó Dmitry Oshmarin, director de tecnología del Centro de Innovación de Ingeniería (COI, por sus siglas en inglés) de Orion Innovation. "Ayudamos a los clientes a traducir la estrategia en productos confiables de ingeniería de ejecución, con lo que acelera los lanzamientos con CI/CD (Integración Continua/Entrega Continua) y automatización, y mantiene el rendimiento mediante el soporte del ciclo de vida a escala mundial".

Orion ofrece software integrado, desde software básico y controladores mediante HMI (interfaz hombre-máquina), además de soluciones de aplicaciones/nube compatibles, plataformas de datos y capacidades de inteligencia artificial integradas. Las pruebas de madurez abarcan la automatización de unidades, metodologías de prueba y validación SIL (Software-in-the-Loop) y HIL (Hardware-in-the-Loop), totalmente integradas con las canalizaciones de CI/CD. Despuésde la implementación, el soporte al cliente de nivel 1–4 de Orion aprovecha IA generativa y arquitectura de generación aumentada de recuperación (RAG) para mejorar la precisión de la respuesta y el tiempo de resolución.

Para obtener más información, lea The Forrester Wave™: Servicios de ingeniería de productos conectados, informe del cuarto trimestre de 2025 o contacte a Orion para reservar una consulta con nuestro equipo.

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation ("Orion") ofrece soluciones de próxima generación en datos, IA, nube y experiencia digital, lo que permite a las organizaciones innovar, escalar y adoptar tecnologías futuras.

Con una profunda experiencia en ingeniería de software y una sólida comprensión de los desafíos específicos de la industria, creamos productos y soluciones basados en datos que mejoran las experiencias de los clientes, aceleran el crecimiento e impulsan el valor a largo plazo.

El equipo de más de 6.000 asociados de Orion opera en las Américas, así como Europa, Oriente Medio y África, y la región de Asia-Pacífico. En la India, Orion tiene centros de entrega en Bombay, Kochi, Chennai, Coimbatore e Hyderabad. Para más información, visite orioninnovation.com.

Imagine lo que está por venir. Construya lo que importa.

Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan la forma de pensar en ese momento y están sujetas a cambios. Para más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí.

