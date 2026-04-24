VICHY LABORATOIRES FICHA AL FUTBOLISTA DEL PSG VITINHA COMO EMBAJADOR MUNDIAL DE LA MARCA

PARÍS, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vichy Laboratoires, líder en dermocosmética recomendada por más de 80.000 dermatólogos de todo el mundo, anuncia al internacional portugués y centrocampista del Paris Saint-Germain, Vítor Machado Ferreira, conocido como Vitinha, como su nuevo Embajador Global de Marca.

Vitinha encabezará las próximas campañas para Vichy Dercos Anti-Caspa, Dercos Anti-Pérdida de Cabello y una nueva línea de Desodorantes Vichy, lo que refleja el compromiso de la marca con las soluciones dermatológicas de alto rendimiento.

Vitinha for Vichy Dercos by Nelson Coulhon Rosier Vitinha for Vichy Dercos by Baard Lunde

Esta asociación marca un paso estratégico para Vichy, ya que refuerza su presencia en el espacio de salud integrado, destacando la conexión entre el rendimiento físico, la recuperación y la atención dermatológica. Al asociarse con un atleta como Vitinha, que está en la cima de su carrera y es conocido por su resiliencia e inteligencia táctica, Vichy refuerza su creencia de que la salud y el rendimiento a largo plazo se abordan mejor de manera integral.

Vitinha fue seleccionado tanto por su auténtica conexión con Vichy como por su relevancia tanto dentro como fuera del campo de juego. Como atleta profesional expuesto a un entrenamiento intenso, sudor y factores estresantes ambientales y mentales, ha experimentado una buena cantidad de preocupaciones sobre el cuero cabelludo y ha recurrido a los Laboratorios Vichy en busca de ayuda. Su experiencia personal lo convierte en un defensor convincente de la eficacia liderada por la ciencia por la que Vichy es reconocido.

Al comentar sobre la asociación, Vitinha dijo: "Estoy increíblemente orgulloso de unirme a Vichy Laboratoires. Como futbolista profesional, el rendimiento y la atención al detalle forman parte de mi vida diaria. Encontrar una solución que funcione bajo las presiones de mi carrera fue un cambio de juego y me entusiasma trabajar con una marca que combina ciencia y rendimiento ".

Jamel Boutiba, presidente global de la marca de Vichy Laboratoires, agregó: "Vitinha encarna una generación centrada en la salud, el rendimiento y la longevidad. Es altamente talentoso y auténticamente identificable, lo que lo convierte en un socio fuerte para resaltar la importancia de la salud del cuero cabelludo, la piel y el cabello ".

Vitinha se ha forjado una reputación como uno de los talentos más emocionantes del fútbol, ascendiendo a través del FC Porto antes de convertirse en un jugador clave para el PSG y la selección nacional portuguesa. Y con un creciente número de seguidores a nivel mundial de más de 4,5 millones, Vitinha ayudará a Vichy a atraer a una nueva generación de consumidores masculinos interesados en un autocuidado eficaz y dirigido por expertos.

Acerca de Vichy Laboratoires

Fundado en 1931 por el Dr. Haller en el Centro Termal de Vichy en Francia, Vichy Laboratoires fue pionero en el campo de la dermocosmética al cerrar la brecha entre la salud y la belleza. Esta herencia fundamental resuena en nuestra firma duradera: "La salud es vital. Comience con su piel", una declaración que resume perfectamente nuestra creencia de que la belleza comienza con la salud de su piel. Respaldada por la ciencia avanzada, la experiencia dermatológica y los estudios clínicos, Vichy desarrolla soluciones para la piel, el cuero cabelludo y el cabello basadas en los principios de la salud integral. Este enfoque científico se traduce en un ecosistema integral de atención dermatológica: desde la belleza tópica y oral hasta la tecnología de la salud y soluciones complementarias expertas para procedimientos estéticos. Más que nunca, buscamos preservar e impulsar el capital de la belleza en cada etapa de la vida. Recomendada por 80.000 dermatólogos en todo el mundo, Vichy Laboratoires es la segunda marca más recomendada por dermatólogos en todo el mundo y la marca anticaspa númerouno recomendada por dermatólogos.

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FUENTE Vichy Laboratoires