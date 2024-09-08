ВО ВСЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ НА ВЫСТАВКЕ IFA - ИННОВАЦИИ METZ ОЧАРОВЫВАЮТ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ

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METZ

Sep 08, 2024, 18:40 ET

ВО ВСЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ НА СОТОЙ ВЫСТАВКЕ IFA – ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА METZ ОЧАРОВЫВАЮТ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 6 сентября по местному времени в Берлине, Германия, открылась 100-я Международная выставка бытовой электроники (International Consumer Electronics Show) (IFA 2024). С момента своего открытия в 1924 году IFA за 100 лет стала свидетелем изменений в индустрии бытовой электроники, находясь в авангарде глобальных технологических инноваций. Каждая выставка знаменует собой безграничные возможности будущих технологий и образа жизни.

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METZ Blue & METZ Classic Booth in 2024 IFA
METZ Blue & METZ Classic Booth in 2024 IFA
German Chancellor Olaf Scholz visited the METZ booth
German Chancellor Olaf Scholz visited the METZ booth
All Categories Products Series of METZ Blue
All Categories Products Series of METZ Blue

Являясь постоянным экспонентом и одним из лидеров в отрасли, культовый немецкий бренд METZ динамично появился на IFA 2024, демонстрируя свои постоянные достижения в области бытовой электроники. Компания METZ продемонстрировала свою необычайную инновационную мощь, открыв новые главы в истории индустрии бытовой техники.

В первый день IFA 2024 стенд METZ посетил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он опробовал инновационные высокотехнологичные продукты METZ и высоко оценил их. Экспонат, привлекший особое внимание канцлера Германии, — это флагманский телевизор METZ, Primus OLED 77, сочетающий в себе первоклассное качество изображения, звука и особый дизайн. Канцлер поинтересовался, почему телевизор назвали «Primus». «Этот телевизор – один из лучших по качеству изображения, акустике и дизайну», – пояснил д-р Коцбауэр (Kotzbauer), генеральный директор METZ. Визит канцлера подчеркнул влияние METZ на рынок высоких технологий, вызвал ажиотаж по поводу будущих технологических разработок и подстегнул уверенность METZ в дальнейшем изучении европейского рынка и его экспансии. METZ выражает свою искреннюю благодарность за возможность поделиться этим историческим моментом со СМИ и потребителями.

Начав с производства радио, METZ превратилась в полноценную технологическую компанию, производящую телевизоры, камеры для Интернета вещей, телевизионные приставки, «умные» устройства, XR и многое другое. METZ продолжает лидировать в тенденциях развития отрасли и находится на переднем крае технологических инноваций. На IFA 2024 METZ Classic и METZ Blue произвели сильное впечатление, продемонстрировав серию OLED в сотрудничестве с BMW, серию Frame+ TV с легким настенным монтажом, самые продаваемые телевизоры в мире с диагональю 100 дюймов, игровой телевизор с самым лучшим звуком, первый в мире телевизор с AI Karaoke Google TV, портативные телевизоры и многое другое. Компания также продемонстрировала крупную бытовую технику, такую как холодильники и стиральные машины, а также средства личной гигиены, такие как электробритвы, зубные щетки, высокомощные фены и продукты XR. Разнообразный ассортимент продукции и «умные» интерактивные возможности стали праздником для участников.

Успешно проходящая выставка IFA 2024 не только отдает дань столетию развития технологий, но и дает возможность заглянуть в будущее технологических инноваций и цифровой трансформации. В качестве свидетеля и участника этого исторического момента компания METZ продолжит оставаться лидером в области технологических инноваций, с гордостью поддерживая уровень «Произведено в Германии» и «Немецкое качество». Сохраняя дух немецкого мастерства, METZ будет продолжать сотрудничать с глобальными партнерами, унаследовав немецкое качество в трансформации электронной промышленности, создавая продукты и услуги, влияющие на весь мир, внося больше «мудрости METZ» в дело устойчивого развития человечества.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2498830/METZ_IFA_2.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2498831/METZ_IFA_3.jpg

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