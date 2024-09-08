ВО ВСЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ НА ВЫСТАВКЕ IFA - ИННОВАЦИИ METZ ОЧАРОВЫВАЮТ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ

ВО ВСЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ НА СОТОЙ ВЫСТАВКЕ IFA – ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА METZ ОЧАРОВЫВАЮТ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 6 сентября по местному времени в Берлине, Германия, открылась 100-я Международная выставка бытовой электроники (International Consumer Electronics Show) (IFA 2024). С момента своего открытия в 1924 году IFA за 100 лет стала свидетелем изменений в индустрии бытовой электроники, находясь в авангарде глобальных технологических инноваций. Каждая выставка знаменует собой безграничные возможности будущих технологий и образа жизни.

METZ Blue & METZ Classic Booth in 2024 IFA German Chancellor Olaf Scholz visited the METZ booth All Categories Products Series of METZ Blue

Являясь постоянным экспонентом и одним из лидеров в отрасли, культовый немецкий бренд METZ динамично появился на IFA 2024, демонстрируя свои постоянные достижения в области бытовой электроники. Компания METZ продемонстрировала свою необычайную инновационную мощь, открыв новые главы в истории индустрии бытовой техники.

В первый день IFA 2024 стенд METZ посетил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он опробовал инновационные высокотехнологичные продукты METZ и высоко оценил их. Экспонат, привлекший особое внимание канцлера Германии, — это флагманский телевизор METZ, Primus OLED 77, сочетающий в себе первоклассное качество изображения, звука и особый дизайн. Канцлер поинтересовался, почему телевизор назвали «Primus». «Этот телевизор – один из лучших по качеству изображения, акустике и дизайну», – пояснил д-р Коцбауэр (Kotzbauer), генеральный директор METZ. Визит канцлера подчеркнул влияние METZ на рынок высоких технологий, вызвал ажиотаж по поводу будущих технологических разработок и подстегнул уверенность METZ в дальнейшем изучении европейского рынка и его экспансии. METZ выражает свою искреннюю благодарность за возможность поделиться этим историческим моментом со СМИ и потребителями.

Начав с производства радио, METZ превратилась в полноценную технологическую компанию, производящую телевизоры, камеры для Интернета вещей, телевизионные приставки, «умные» устройства, XR и многое другое. METZ продолжает лидировать в тенденциях развития отрасли и находится на переднем крае технологических инноваций. На IFA 2024 METZ Classic и METZ Blue произвели сильное впечатление, продемонстрировав серию OLED в сотрудничестве с BMW, серию Frame+ TV с легким настенным монтажом, самые продаваемые телевизоры в мире с диагональю 100 дюймов, игровой телевизор с самым лучшим звуком, первый в мире телевизор с AI Karaoke Google TV, портативные телевизоры и многое другое. Компания также продемонстрировала крупную бытовую технику, такую как холодильники и стиральные машины, а также средства личной гигиены, такие как электробритвы, зубные щетки, высокомощные фены и продукты XR. Разнообразный ассортимент продукции и «умные» интерактивные возможности стали праздником для участников.

Успешно проходящая выставка IFA 2024 не только отдает дань столетию развития технологий, но и дает возможность заглянуть в будущее технологических инноваций и цифровой трансформации. В качестве свидетеля и участника этого исторического момента компания METZ продолжит оставаться лидером в области технологических инноваций, с гордостью поддерживая уровень «Произведено в Германии» и «Немецкое качество». Сохраняя дух немецкого мастерства, METZ будет продолжать сотрудничать с глобальными партнерами, унаследовав немецкое качество в трансформации электронной промышленности, создавая продукты и услуги, влияющие на весь мир, внося больше «мудрости METZ» в дело устойчивого развития человечества.

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