1º Encontro Team LifeStyle reúne clientes e parceiros de todo o país

Com muitos cases de sucesso ao longos destes 3,5 anos, o idealizador do projeto Léo e sua companheira Kamila Kluger, com o auxílio de parceiros da área de suplementação e massoterapia desportiva, promoveram na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, o 1º Encontro LifeStyle.

O que não faltou durante o encontro foi motivação e energia positiva, dois ingredientes necessários para obter o sucesso, tanto no processo de vida saudável, quanto na vida profissional. Assim, foi o LifeSyle, que teve atividade física ao ar livre, competição de tempo para funcional e prancha isométrica, sorteios e brindes.

O encontro não foi regado apenas de adrenalina e endorfina, teve o momento de relaxamento, onde os participantes fizeram massagens e liberação miofascial - técnica de massagem que aplica pressão em alguns pontos do corpo e ajuda a relaxar e alongar os músculos, para que haja maior liberdade entre o músculo e a fáscia. E puderam ainda experimentar as novidades no ramo da suplementação, com a degustação de diversos produtos.

Para Leonardo Pernigotti o encontro veio para consagrar todo o trabalho realizado pela equipe durante estes anos. "São mais de 9 mil vidas modificadas, são pessoas que acreditaram no trabalho que desenvolvemos com responsabilidade e resultados garantidos. Aliamos nosso conhecimento a força de vontade de cada aluno, e o resultado final é surpreendente", disse.

O projeto

O Team LifeStyle conta com uma equipe multidisciplinar completa e muito qualificada, que está sempre à postos para atender e tirar dúvidas ao longo da jornada de mudança e transformação do corpo e mente. A equipe é composta por profissional de educação física, nutricionista esportivo e por toda a equipe de suporte Team LifeStyle 24 horas.

Ficou curioso? Quer mudar de vida? Acesse http://teamlifestyle.com.br/ e saiba como ingressar neste time campeão. Acesse também https://www.instagram.com/tv/Byn_rrujbSp/?igshid=d3ffjfv0ru97 e fique por dentro de tudo que rolou no 1º Encontro LifeStyle.

