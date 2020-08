7º Fórum de Liberdade e Democracia reúne personalidades internacionais para tratar sobre pioneirismo

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Salim Ismail, Jorge Paulo Lemann e Cristina Junqueira... O que esses nomes têm em comum? Além de referências em suas respectivas áreas de atuação, todos são presenças confirmadas no 7º Fórum de Liberdade e Democracia, evento promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo que acontece nos dias 1º, 2 e 3 de setembro. Pela primeira vez, o evento será realizado de forma totalmente virtual.

O Fórum terá como tema "Pioneirismo: os indivíduos que mudam o mundo" e será dividido em três grandes painéis: O primeiro, O Brasil Pioneiro, irá abordar as razões e importância histórica de pioneiros ao descobrir novos caminhos, se expondo a riscos e retornos incertos. O segundo, Pioneirismo na Era da Exponencialidade, será dedicado ao momento atual, trazendo conceitos básicos sobre inovação nesse período em que os modelos estão voltados para escabilidade com custos mais baixos e de forma acelerada. Encerrando a programação, o painel O Legado dos Pioneiros focará na importância dos indivíduos em retribuir à sociedade com seus aprendizados e conhecimento adquirido na jornada empreendedora.

O Fórum contará também com workshops, cursos reduzidos e focados em temas atuais, como por exemplo a Startse que irá falar sobre sociedade e cultura. Ao todo, 21 profissionais renomados no mercado participarão do evento. Até o momento, estão confirmados: Salim Ismail (Sigularity University e Organizações Exponenciais), Jorge Paulo Lemann (3G e Filantropo), Cristina Junqueira (Nubank), Edu Lyra (Gerando Falcões), Gustavo Franco (Rio Bravo), José Galló (Renner), Hernan Kazah (Kaszek Ventures), Jeffrey Tucker (AIER), Florian Hagenbuch (Loft), Jayme Garfinkel (Porto Seguro) e Ari de Sá (Arco Educação).

O Fórum contemplará ainda a entrega do Prêmio Liberdade a Salim Mattar, fundador da maior empresa de aluguel de carros no País, a Localiza.

Os ingressos para o 7º Fórum de Liberdade e Democracia têm o preço único de R$ 17,76. O valor não poderia ser mais simbólico: é em referência ao ano de independência dos Estados Unidos, marcada pela defesa das liberdades individuais e o livre comércio, valores que o IFL-SP defende. O evento não tem fins lucrativos e toda a renda arrecadada será revertida para os projetos realizados pelo IFL-SP voltados à educação.

Para adquirir o ingresso e mais informações, acesse o site:

https://www.forumsp.org/.

FONTE Instituto de Formação de Líderes de São Paulo - IFL/SP

Related Links

http://iflsp.org



SOURCE Instituto de Formação de Líderes de São Paulo - IFL/SP