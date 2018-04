A 123a. Feira de Cantão abre com uma estrutura maior para receber o comércio internacional em expansão

"Durante os últimos 40 anos de reforma e abertura, a Feira de Cantão tem atendido empresas nacionais e internacionais e desempenhou um papel ativo na política de abertura e desenvolvimento econômico e social da China", disse Wang Bingnan, diretor adjunto do Departamento de Comércio e diretor adjunto de gestão da Feira de Cantão. "A Feira de Cantão oferece sistemas e modelos de negócios inovadores, melhora a qualidade dos serviços e promove e equilibra o comércio internacional. Ela se tornou uma importante plataforma de exposição da China para o resto do mundo".

Das 2.149 marcas de empresas em exibição no Pavilhão Nacional, mais expositores de marcas estão dando destaque à "Fabricação Chinesa Inteligente". Também está sendo apresentado um número cada vez maior de produtos de alta tecnologia e ecológicos de propriedade intelectual autodesenvolvida.

O Pavilhão Internacional (Pavilhão), uma área de 20.000 metros quadrados com 992 estandes de exposição, apresenta 617 empresas de 34 países e regiões que estão exibindo seus produtos. Pela primeira vez na Feira de Cantão, compradores terão a oportunidade de conversar com fornecedores e grupos da Ucrânia, Tailândia e Nepal. No Pavilhão, também será apresentado um aglomerado abrangente do setor de saúde que reunirá marcas químicas conhecidas de alta tecnologia e orgânicas dos EUA, da França e da Alemanha.

A 123a. Feira de Cantão também terá fóruns temáticos e conferências setoriais que tratarão de questões como o desenvolvimento do mercado internacional, inovação do design, marketing de marcas, tendências da moda, tecnologia, promoção da indústria local e melhora do controle de qualidade das empresas. Além disso, a Feira de Cantão organizará diversos shows de moda de design temático ativo e design original para mostrar os trabalhos de 102 empresas de design de 12 países e regiões.

Sobre a Feira de Cantão

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Cantão, é realizada semestralmente em Guangzhou na primavera e no outono. Fundada em 1957, atualmente a feira é a exposição ampla mais tradicional, de mais alto nível, maior e com maior número de produtos, bem como com a mais diversificada seleção de compradores de diferentes origens e o maior volume de negócios da China.

