A Aeroflot foi novamente nomeada como a marca de empresa aérea mais poderosa do mundo pela Brand Finance

MOSCOU, 26 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Aeroflot foi mais uma vez nomeada como a marca de empresa aérea mais poderosa do mundo pela Brand Finance, uma consultoria líder e independente de avaliação de marcas.

A principal empresa aérea russa manteve sua posição de líder desta classificação global pelo segundo ano e também foi nomeada como uma das marcas líderes da Rússia em todos os setores.

A Brand Finance avalia a influência das marcas da aviação através de uma série de fatores, tais como investimento em marketing, familiaridade, fidelidade, satisfação dos funcionários e reputação corporativa. A Aeroflot recebeu a mais alta classificação AAA. A pontuação de força da marca da Aeroflot a coloca à frente de uma série de outras empresas aéreas líderes globais incluindo American Airlines, Emirates, Turkish Airlines, British Airways, Air China e a Singapore Airlines, a qual foi nomeada a melhor do mundo em várias classificações ao longo dos anos.

O valor da marca da Aeroflot também cresceu, aumentando em 13% em relação ao ano anterior para US$ 1,429 bilhão.

"A Aeroflot manteve sua posição como a marca de empresa aérea mais familiar de todo o mundo pelo segundo ano consecutivo", disse o CEO da Aeroflot, Vitaly Savliev. "Manter nossa supremacia na prestigiosa classificação da Brand Finance é uma grande honra e uma conquista singular. É também a confirmação de um importante fato – o fortalecimento de nossa posição global não é por acaso, mas sim o resultado de uma estratégia verdadeira e execução coerente e contínua. O desenvolvimento e o fortalecimento da marca Aeroflot envolve uma série de diferentes dimensões e continuaremos nosso desenvolvimento tanto no mercado de aviação global quanto no mercado russo".

"A Aeroflot investiu pesadamente em sua jovem frota, fornecendo produto e experiência do cliente superiores entre as crescentes expectativas", disse David Haigh, CEO da Brand Finance. "Isto é complementado pelas atividades de marketing, especialmente na Ásia". A parceria da Aeroflot com o Manchester United – um dos clubes de futebol mais populares e bem-sucedidos do mundo – está também pagando fortes dividendos para a reputação de sua marca, disse David Haigh.

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é a mais importante empresa aérea da Rússia e uma orgulhosa afiliada da SkyTeam, a aliança global das empresas aéreas. A Aeroflot atende 146 destinos em 52 países.

A poderosa frota de 232 aeronaves da Aeroflot é a mais jovem de todas as empresas aéreas de todo o mundo que operam mais de 100 aeronaves. Em 2017, a Aeroflot transportou 32,8 milhões de passageiros (50,1 milhões de passageiros com a inclusão das subsidiárias do Aeroflot Group).

A Aeroflot tem status de 4 estrelas da Skytrax e também foi escolhida a melhor linha aérea do leste europeu pela sexta vez na premiação Skytrax World Airline Awards de 2017. A Aeroflot também recebeu a classificação de cinco estrelas como empresa aérea global pela associação de aviação dos EUA, a APEX.

A Aeroflot é a marca de empresa aérea mais poderosa do mundo e a marca mais poderosa na Rússia, conforme a consultoria líder de estratégia de marcas Brand Finance.

