A ASIS lança seu projeto de parcerias

"Estamos com uma grande expectativa em nossa primeira participação no ERP Summit. No evento, lançaremos nosso ecossistema de parceiros, que traz uma proposta diferenciada, onde buscamos gerar de fato valor estratégico e resultados extremamente rentáveis aos parceiros. Nossa principal meta serão parcerias de longo prazo. Após um grande foco no início da nossa operação para ser reconhecido como uma empresa altamente especializada em SPED e Inteligência Fiscal, desenhamos um modelo de negócio onde nossos parceiros contarão com todas as plataformas e inteligência fiscal do nosso portfólio, além de uma estrutura exclusiva de apoio. Com isso, cada parceiro, à sua maneira e com liberdade de operação, poderá gerar mais valor agregado e diferenciais para seus clientes." – Afirma Danilo Miranda, Sócio/Diretor Comercial da ASIS.

O modelo do ASIS Partners permite as empresas ofertarem os produtos da ASIS à sua carteira de clientes de acordo com sua estratégia. Isso permitirá aos parceiros agregar mais valor às suas soluções próprias e atender clientes de forma mais completa. Cabe destacar que, além da oferta dos produtos padrão, o parceiro ainda poderá optar por consumir as regras via APIs em seu próprio sistema. Como resultado deste modelo, o cliente final não terá a percepção de que se trata de um módulo ou serviço desenvolvido por terceiros.

Para saber mais sobre a ASIS, visite o website institucional.

Contato ASIS Projetos

Raphael Arico

Gerente de Parcerias & Estratégias de Negócios

Telefone: 11 3089-4729

Celular: 11 99730-5753

e-mail: raphael.arico@asisprojetos.com.br

FONTE ASIS PROJETOS

SOURCE ASIS PROJETOS

