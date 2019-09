A BitHarp introduz nova tecnologia na mineração de criptomoedas

OTTAWA, Ontário, 22 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Lyre Miner e a Harp Miner, duas plataformas de mineração de criptomoedas recentemente lançadas pela www.BitHarp.com (BitHarp Group Limited), estão rapidamente se tornando os agentes de mudança no mercado global das criptomoedas. Dentro de seu curto tempo de existência, esses dois produtos mostraram promessas de revolucionarem este florescente setor, oferecendo retorno no investimento (ROI) super rápido para mineradores experientes bem como para os iniciantes, que procuram provar suas aptidões na mineração de criptomoedas.

A habilidade da Lyre Miner e da Harp Miner de gerar rápido retorno no investimento pode ser atribuída às altas taxas de hash dos produtos. O termo taxa de hash pode ser considerado como a velocidade na qual certa máquina de mineração opera. Um taxa de hash mais alta aumenta as oportunidades para um minerador encontrar o próximo bloco e receber a recompensa. Tornando as coisas ainda melhores para os mineradores, a Lyre Miner e a Harp Miner têm consumo de energia significativamente baixo de 600 W e 2400 W respectivamente.

Os poderes da taxa de hash oferecida pela Lyre Miner e Harp Miner são rapidamente mencionados abaixo.

Lyre Miner: 335 TH/s para a Bitcoin, 55 GH/s para a Litecoin, 14 GH/s para a Ethereum e 9 TH/s para a Dash

Harp Miner: 2000 TH/s para a Bitcoin 300 GH/s para a Litecoin, 75 GH/s para a Ethereum e 50 TH/s para a Dash

Apesar de o setor de mineração de criptomoedas ter passado por tremendos avanços nos últimos anos, uma grande maioria dos produtos e serviços são somente adequados para especialistas em mineração altamente conhecedores e experientes. A BitHarp é um dos primeiros nomes no setor a percorrer o caminho menos usado e criar hardware de mineração que pode ser utilizado por indivíduos sem qualquer conhecimento e experiência.

"Acreditamos fortemente que os benefícios da mineração de criptomoedas deveriam estar disponíveis para todos", disse Daniel Cox, diretor de engenharia da BitHarp. "Essa crença nos inspirou para criarmos dois produtos pré-configurados, os quais qualquer pessoa pode começar a usar, bastando apenas conectá-los".

Para saber mais sobre a Lyre Miner e a Harp Miner, visite o site https://www.bitharp.com/

Sobre a BitHarp

A BitHarp é uma fabricante de criptomoedas sediada na Nova Zelândia das plataformas de mineração de maior desempenho e flexibilidade, criadas com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e mais rentável para os investidores.

FONTE BitHarp Group Limited

Related Links

https://www.bitharp.com/



SOURCE BitHarp Group Limited