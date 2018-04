A Dugout, empresa digital de futebol, anuncia novo investimento de £ 8,275 milhões (US$ 11,685 milhões)

LONDRES, 27 de abril de 2018 /PRNewswire/ --

Empresa sediada no Reino Unido, fundada e controlada pelos maiores clubes do mundo

Empresa também anuncia parceria estratégica em tecnologia e joint venture no Oriente Médio e Norte da África (MENA – Middle East and North Africa )

Dugout atraiu mais de 67 milhões de usuários únicos desde seu lançamento em 2016

All clubs and players have a dedicated Dugout profile to upload content and interact with fans, meaning users get a totally personalised experience based on the clubs and players they follow.

A Dugout, empresa digital de futebol, divulgou hoje informações sobre o novo investimento destinado a expandir as atuais operações da empresa, bem como executar planos ambiciosos de parceria para melhorar sua oferta de tecnologia e sustentar o crescimento na região do MENA.

A Dugout é fruto da primeira associação dos maiores clubes do mundo para criar a empresa. Os sócios fundadores incluem os clubes AC Milan, Arsenal FC, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Juventus, Liverpool FC, Manchester City FC, Paris Saint-Germain, Real Madrid CF, Inter Milan, Roma, Napoli, Tottenham Hotspur, Atlético de Madrid, entre outros.

Todos os 77 clubes (e um número crescente de jogadores) têm um perfil dedicado na plataforma da Dugout para carregar conteúdo e interagir com torcedores, significando que os usuários da Dugout obtêm uma experiência totalmente personalizada, baseada nos clubes e jogadores que seguem. A empresa foi lançada no final de 2016 e já tem mais de 67 milhões de usuários únicos e 912 milhões de visualizações de vídeos até o momento. A Dugout tem uma presença social de 2,1 bilhões e mais de 12.500 vídeos foram postados na plataforma pelo clubes, jogadores e marcas.

A Dugout anunciou hoje um investimento adicional de £ 8,275 milhões, liderado pelos renomados empreendedores dos EUA David e Frank McCourt, junto com um número de outros investidores estratégicos de menor escala. O investimento de £ 8,275 milhões reflete o rápido crescimento da empresa e sua crescente rede de parceiros nas áreas de futebol, empresas, mídia, tecnologia e publicidade de marca.

O fundador e presidente executivo da Granahan McCourt Capital, empresa que investe mundialmente em tecnologia, mídia e telecomunicações, David McCourt, é um dos mais bem-sucedidos empreendedores do mundo. David também é o fundador da ALTV.com, um dos serviços gratuitos de transmissão contínua (streaming) de crescimento mais rápido na região do MENA. Seu irmão Frank é presidente do conselho e presidente-executivo da McCourt LP e da McCourt Global e é bem conhecido dos fãs de esporte como proprietário do Olympique de Marseille e ex-proprietário dos Los Angeles Dodgers.

O fundador e presidente executivo da Granahan McCourt Capital, David McCourt, disse:

"A Dugout representa uma excelente oportunidade para capitalizar em duas tendências globais significativas: A primeira, a enorme demanda por bom conteúdo original, altamente personalizado. A segunda, a ascendente popularidade do futebol em praticamente todos os mercados. A Dugout já fez o que muitos achavam impossível, ao reunir os principais clubes do mundo em um empreendimento compartilhado. Agora, queremos usar essa excelente fundação para desenvolver uma empresa realmente icônica, que inspire os fãs e as marcas em todo o mundo".

"Nossa colaboração com a Dugout irá também aumentar os recursos técnicos da empresa e capacitá-la para aumentar sua audiência em mercados estrategicamente importantes. Por exemplo, a parceria entre a Dugout e a ALTV proporcionará acesso exclusivo a conteúdo original aos torcedores de futebol em todo o Oriente Médio e Norte da África".

O fundador e presidente do conselho da Dugout, Elliot Richardson, disse:

"Estamos muito satisfeitos por havermos assegurado uma rodada de financiamento da Série A e o investimento estratégico de capital, liderado por Frank e David McCourt. Frank e David trazem com eles décadas de sucesso comercial, experiência e entusiasmo empresarial. São parceiros fantásticos para esse momento em que avançamos para a próxima fase de nosso desenvolvimento como empresa".

"Estamos estimulados com a popularidade que nossa plataforma tem conquistado entre os torcedores até agora, bem como com as marcas e parceiros comerciais que incorporamos aos negócios. Esse investimento mantém esse ímpeto em curso. E parcerias com organizações inovadoras como a ALTV e a Alchemy Media aperfeiçoam nossa oferta de tecnologia e abrem mercados essenciais como os do Oriente Médio e do Norte da África, onde sabemos que os clubes parceiros têm um enorme apoio".

A Dugout anunciou recentemente a formação de algumas parcerias estratégicas, concebidas para dar suporte aos objetivos da empresa de expandir sua presença global. Por exemplo, em dezembro, a Dugout lançou uma parceria com a Major League Soccer (MLS), impulsionando o perfil global da marca e explorando a crescente popularidade do futebol na América do Norte. O anúncio de hoje destaca o foco da empresa na região do MENA. Porém a Dugout deverá fazer outros anúncios nas próximas semanas sobre outros territórios e outras parcerias.

Essa abordagem reflete a convicção essencial da Dugout em "localização de conteúdo", disponibilizando a parceiros e marcas analítica detalhada, que as habilita a entender melhor o comportamento e os gostos do público em mercados específicos, a fim de impulsionar o envolvimento dos torcedores e liberar seu potencial.

A empresa também assinou acordos com empresas inovadoras de tecnologia, como VEWD, SPOTX Rakuten/Viber e Amazon, para atingir mais usuários e disponibilizar publicidade de marcas na plataforma com melhor envolvimento, direcionamento avançado do usuário consumidor e analítica detalhada.

A plataforma da Dugout foi disponibilizada inicialmente em oito idiomas: inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, catalão, português e bahasa (indonésia). O idioma árabe será adicionado nos próximos meses.

A Akira Partners atuou como consultora financeira para a Dugout nessa transação.

NOTAS AOS EDITORES

Para obter mais informações e pedir entrevistas, contate a assessoria de imprensa da Dugout: dugoutpressoffice@freuds.com / +44 203 003 6613.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/683085/Dugout_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/683086/Dugout_Phone.jpg

FONTE Dugout

SOURCE Dugout