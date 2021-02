A Eastman e o governador do estado do Tenneesee, EUA, anunciam construção de planta de escala mundial de reciclagem molecular plástico-à-plástico em Kingsport

A companhia investirá aproximidamente 250 milhões de dólares na unidade para produzir especialidades a partir de resíduos plásticos utilizando sua inovadora tecnologia de renovação do poliéster

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- O CEO e membro do conselho da Eastman Chemical Company (EMN na bolsa de valores de Nova Iorque), Mark Costa, e o governador do estado do Tennessee, EUA, Bill Lee anunciaram no último dia 29 de janeiro os planos da empresa em construir uma das maiores unidades fabris de reciclagem molecular plástico-à- plástico do mundo em sua sede em Kingsport. Através da metanólise, essa planta de escala global converterá resíduos de poliéster, que frequentemente acabam nos aterros sanitários e nos corpos d'água, em produtos duráveis, criando uma economia circular otimizada. Ao longo dos próximos dois anos, a companhia investirá, aproximadamente, 250 milhões de doláres na planta, que irá apoiar o compromisso da Eastman em entender a crise mundial de resíduos e a mitigar os desafios criados pelas mudanças climáticas, ao mesmo tempo que gera valor para seus acionistas.

(PRNewsfoto/Eastman)

Utilizando a tecnologia de renovação do poliéster, a nova planta utilizará mais do que 100 mil toneladas de resíduos plásticos, que não podem ser reciclados pelos métodos atuais de reciclagem mecânica, para produzir plásticos especiais de alta qualidade feitos com conteúdo reciclado. Este processo que utiliza resíduos plásticos como a principal matéria prima é uma verdadeira solução de reciclagem material-à-material e não apenas reduzirá o uso de matérias primas de origem fóssil, como também reduzirá a emissão de gases de efeito estufa em cerca de 20-30%, quando comparada ao uso de materiais fósseis.

"Com a crescente demanda por produtos feitos com conteúdo reciclado e a necessidade urgente em resolver a crise mundial de resíduos plásticos, agora é a hora da Eastman tomar essa iniciativa. Estamos bastante agradecidos pela parceria com o governador Lee em tornar essa realidade possível", disse Costa. "Graças ao suporte dado pelo estado do Tennessee e dos oficiais locais, será possível construir essa planta em nosso estado natal, o que nós acreditamos que posicionará o Tennessee como líder no fomento da economia circular e um exemplo a ser seguido pelos outros. Este será um grande investimento em nossa comunidade e em nossos clientes, ao mesmo tempo que criará pequenos negócios que serão responsáveis pelo desenvolvimento da infraestrutura necessária para reciclagem e para apoiar o investimento num futuro sustentável".

"A Eastman tem sido líder no setor de materiais por mais de 100 anos e continua a ser uma parceira valiosa para o nosso estado", disse o governador Lee. "Eu gostaria de agradecer a empresa por investir em Kingsport e em sua força de trabalho altamente habilidosa e por focar em tecnologias inovadoras que melhoram a qualidade de vida das pessoas não só no Tennessee, mas ao redor do mundo".

A Eastman foi uma das pioneiras no desenvolvimento da tecnologia de metanólise em escala comercial e tem mais de três décadas de experiência nesse processo de reciclagem inovador. A experiência da Eastman com a metanólise a torna de qualidade única para ser líder na entrega dessa solução em escala comercial. A tecnologia de renovação do poliéster será uma solução especialmente impactante, já que poliéster de baixa qualidade em sua forma descartada não pode ser mecanicamente reciclado e, tipicamente, iria acabar em aterros, em incineradores ou no meio ambiente; essa tecnologia permite que estes resíduos sejam reciclados em poliésteres de alta qualidade e disponibilizados para uso em uma variedade de aplicações duráveis.

"Ao mesmo tempo que esse anúncio é um passo importante, ele é somente parte de toda a estratégia de economia circular da empresa", disse Costa. Ele adicionou ainda que a Eastman está trabalhando ativamente nos próximos passos a seguir com suas iniciativas de economia circular, incluindo parcerias e investimentos diretos na Europa.

Essa planta, que está prevista para finalização mecânica por volta do final do ano de 2022, contribuirá para que a empresa alcance seus ambiciosos compromissos com a sustentabilidade, resolvendo a crise de resíduos plásticos, o que inclui a reciclagem de mais de 500 milhões de libras de resíduos plásticos anualmente até 2030 através de tecnologias de reciclagem molecular. A empresa se comprometeu em reciclar mais do que 250 milhões de libras de resíduos plásticos anualmente até 2025.

Para mais informações sobre a estratégia e as iniciativas de economia circular na Eastman, visite eastman.com/buildingbetter .

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais que produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o propósito de melhorar a qualidade de vida de maneira considerável, a Eastman trabalha com os clientes para entregar produtos e soluções inovadoras, mantendo um compromisso com a segurança e com a sustentabilidade. O modelo de crescimento da empresa impulsionado por inovação é favorecido por plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo engajamento com cliente e desenvolvimento de aplicações diferenciadas, para ampliar sua posição de liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos de consumo. Como uma empresa globalmente inclusiva e diversificada, a Eastman emprega, aproximadamente, 14.500 pessoas ao redor do mundo e atende clientes em mais de 100 países. A companhia alcançou, em 2020, aproximadamente, US $ 8,5 bilhões de dólares em receitas e está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para mais informações, visite eastman.com.br .

Informações à imprensa:

Contato Corporativo:

Tracy Kilgore Addington

423-224-0498/ [email protected]

Assessoria de Imprensa:

Laura Mansfield, APR

865-599-9969 / [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1434927/Eastman_Kingsport_site.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

FONTE Eastman

Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman