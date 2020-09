A edtech WR Educacional é confiável?

SÃO PAULO, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A edtech WR Educacional, plataforma de curso gratuitos online, completa 5 anos de existência em 2020 e, atualmente, conta com mais de 6 milhões de matrículas em sua história. Para evidenciar a confiança da empresa, apresentamos abaixo cinco informações que revelam o nível de confiabilidade e segurança da instituição:

1) Diversidade de Cursos e Temas:

A plataforma oferece mais de 3 mil cursos em 33 diferentes áreas. Informática básica e avançada, noções básicas em primeiros socorros, auxiliar administrativo e disciplinas de educação infantil e inclusiva são os cursos mais buscados pelas pessoas.



2) Cursos livres:

O site oferece aulas gratuitas e emite o certificado. A finalidade delas é contribuir, diretamente, para a democratização do ensino no país e, também, aprimorar o conhecimento do aluno no âmbito profissional. Os certificados emitidos são cobrados a parte aos alunos que desejarem solicitá-los.



3) Contribuição para horas complementares

O conteúdo dos cursos irão auxiliar as necessidades dos alunos, dos profissionais e de todos que prestam ou têm interesse em prestar concurso público, estudantes que necessitam de horas complementares e profissionais de ensino que procuram a educação continuada.



4) Certificado válido pelos órgãos competentes

A WR é uma Instituição Politécnica de Cursos Gratuitos para Ensino a Distância que tem atuação autorizada de acordo com a Lei nº 9.394/96, Decreto Presidencial nº 5.154/04, Artigos 1º e 3º e com normas do Ministério da Educação (MEC), pela Resolução CNE nº 04/99, Art. 11, referente à educação continuada do trabalhador.



5) Certificado emitido mediante aprovação na avaliação de conteúdo

O aluno pode solicitar o certificado para comprovar as horas estudadas, mas inicialmente, ele precisa estudar o material, e obter no mínimo 60% de acerto, comprovando o que foi aprendido. Logo após, é cobrado uma pequena taxa de confecção e envio do certificado.

A WR Educacional tem 5 anos de experiência no mercado, mais de 5 milhões de alunos cadastrados na plataforma, além de empresas e instituições de ensino que aceitam e recomendam o certificado da plataforma. Os cursos são válidos em todo o território nacional e sua carga horária é aprovada, conforme os critérios do Ministério Público de Minas Gerais e pela ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância).

Os cursos são livres, gratuitos e de nível básico. O objetivo destes é aperfeiçoar os conhecimentos profissionais do aluno com finalidade para atualização de currículo, concursos públicos e, até mesmo, horas complementares.

