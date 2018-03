A fábrica de aviões Junkers está de volta

DÜBENDORF, Suíça, 28 de março de 2018 /PRNewswire/ -- Há 100 anos, a fascinação de Hugo Junker por voar, pela ciência aeronáutica e a iminente possibilidade do transporte aéreo público inspiraram o projeto e a produção em série do primeiro avião totalmente metálico, o Junkers F 13. O avião foi um dos primeiros marcos significativos na história das viagens aéreas.

Hoje temos o prazer de anunciar duas realizações extraordinárias na nossa reconstrução desse tipo de avião:

Dieter Morszeck, investidor e fundador do programa tem orgulho em anunciar que depois da realização de extensos testes de voo o avião foi certificado.

A construção do F 13 original e totalmente metálico foi revolucionária. A construção da réplica nos obrigou a reaprender técnicas de fabricação há muito esquecidas utilizando alumínio corrugado. Sob a supervisão do Escritório Federal de Aviação Civil (BAZL, na sigla em alemão) da Suíça, nossos engenheiros e especialistas em aeronáutica foram capazes de reviver pouco a pouco uma parte da história da aviação.

As mudanças para adaptação à tecnologia moderna foram as mínimas possíveis. Um exemplo foi a adição de freios e amortecedores hidráulicos ao trem de pouso. A busca por um motor de propulsão confiável resultou na instalação do motor radial "Wasp Junior" R-985 da Pratt & Whitney de 450 hp, que ainda é utilizado em todo o mundo.

Outro desafio foi o primeiro voo: não restou nenhum piloto que tivesse experiência em pilotar o F 13 e que pudesse nos informar sobre as qualidades de voo do F 13. Porém, tudo correu sem problemas, e estamos até surpresos com as facilidades para manobrar o F 13.

Os planos incluem a produção em pequena escala baseada na demanda individual do mercado e utilizando a experiência adquirida na fabricação do primeiro avião.

