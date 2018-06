À l'occasion du MWC Shanghai 2018, GosuncnWelink lance une solution de voiture connectée

La solution de voiture connectée intelligente lancée par GosuncnWelink confère une connectivité aux véhicules à nouvelles énergies grâce à son module de type automobile, à sa T-box embarquée et à sa plateforme indépendante de système de véhicule à nouvelles énergies. Bénéficiant d'une coopération avec des équipementiers, opérateurs de télécommunications et FST mondiaux, les produits GosuncnWelink pour la voiture connectée ont été déployés sur des millions de voitures à travers le monde.

« GosuncnWelink intègre le secteur de l'information au secteur de l'automobile pour proposer aux clients des produits et des services de voiture connectée pour les véhicules à carburant, et la fiabilité et la stabilité de nos produits ont été vérifiées en les déployant sur des millions de voitures dans des conditions de circulation difficiles partout dans le monde », explique Yanglei, vice-président de GosuncnWelink, « et aujourd'hui, nous élargissons cette capacité aux véhicules à nouvelles énergies, ce qui améliorera sensiblement la situation de connexion et la qualité des véhicules à nouvelles énergies. »

Lors du lancement de produits, des représentants d'e-Carx, le fournisseur de services de voiture connectée de Geely Group, de Zhuhai Urban Transportation Planning and Information Research Center, de China Telecom et de Shanghai Httcar ont échangé leurs vues sur les tendances de la technologie de voiture connectée pour les véhicules à nouvelles énergies, ainsi que sur leur expérience d'application dans ce domaine.

Alliant la technologie de l'IdO et la voiture connectée, GosuncnWelink fournit des produits et des services de qualité aux grands FST européens, aux plus grands opérateurs en Amérique du Nord, et à de célèbres constructeurs automobiles comme Geely, BYD, etc. À l'avenir, GosuncnWelink continuera de proposer des produits et solutions innovants pour les voitures connectées et de renforcer sa coopération avec des partenaires issus de la chaîne industrielle de véhicules à nouvelles énergies grâce à des produits et des services terminaux plus sûrs et plus fiables.

À propos de GosuncnWelink

Fournisseur de premier plan de solutions de communications sans fil M2M, GosuncnWelink Technology Co., LTD. (« GosuncnWelink »), est attachée à la mise au point, à la production et au marketing de modules cellulaires M2M, de solutions de voiture connectée et de solutions de l'IdO.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/712476/GosuncnWelink_connected_car_solution.jpg

SOURCE GosuncnWelink