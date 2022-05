A Maçonaria, uma das instituições não governamentais mais longevas do país, celebra seus 200 anos e São Paulo realiza evento no Theatro Municipal em 14 de Maio

O evento comemorativo dos 200 anos de Maçonaria será realizado pelo GOB-SP no Theatro Municipal de São Paulo, em 14 de Maio, às 16h. Na ocasião, além de visitar a exposição dos 100 Anos da Semana de Arte Moderna, os convidados assistirão a um show que conta a história da música brasileira, sob o comando do multi-instrumentista Derico Sciotti e da banda Pelo Telephone.

"A comemoração tem o intuito de fazer com que os Maçons da instituição, ao recordarem de sua trajetória nestes 200 anos de existência, sintam-se extremamente honrados por pertencerem à Maçonaria Regular no Brasil. E também para que o público comece a conhecer o que é realmente a Maçonaria e quebrar alguns mitos e inverdades que existem sobre ela", explica Gerson Magdaleno, Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente do Brasil em São Paulo (GOB-SP).

Sobre a Maçonaria no Brasil

Com dois séculos de existência, a Maçonaria perde em longevidade para instituições que são ícones da sociedade brasileira: o Correio-Mor, que surgiu em 1663, e mais tarde deu origem aos Correios; a Casa da Moeda, fundada em 1694, para impressão de papel-moeda; o Banco do Brasil, primeira instituição financeira do país, inaugurada pelo Rei D. João VI, em 1808; e como organização sem fins lucrativos, a Santa Casa de Misericórdia, nascida praticamente junto com o Brasil, em 1539.

A fundação do Grande Oriente Brasileiro, em 17 de Junho de 1822, e a Proclamação da Independência, em Sete de Setembro do mesmo ano, se entrelaçam forte e intimamente.

"A história da Maçonaria no Brasil e a Independência se misturam e convergem. A Independência, a Abolição e a República são somente os três maiores feitos em que os Maçons tomaram parte ativa", aponta Magdaleno, que é dentista de profissão e em 2019 foi eleito com mais de 90% dos votos como Grão-Mestre Estadual na gestão que vai até 2023.

A sede do Grande Oriente do Brasil de São Paulo (GOB-SP) fica na Praça da Sé, no marco zero da cidade. Federada ao Grande Oriente do Brasil, a potência do Estado ocupa o Prédio Piratininga, número 96, onde são realizadas atividades administrativas e eventos culturais e educativos dirigidos aos Maçons, seus familiares e à sociedade.

Maçons brasileiros Ilustres

D. Pedro I; José Bonifácio de Andrade e Silva (primeiro Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil); Gonçalves Ledo; Castro Alves; Senador Vergueiro; Eusébio de Queiroz; Ruy Barbosa; Visconde do Rio Branco; Luis Gama; Américo de Campos; Américo Brasiliense; Joaquim Nabuco; Rangel Pestana; Bernardino de Campos; Carlos Gomes; Luis Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias); Joaquim Nabuco; Luiz Gonzaga,; Oscarito; Vinícius de Moraes; Zé Rodrix; palhaço Arrelia; Adhemar de Barros; Mario Covas; Orestes Quércia; Major Olímpio; Hamilton Mourão.

Presidentes Maçons

Deodoro da Fonseca (1889-1891); Floriano Peixoto (1891 – 1894); Prudente José de Moraes (1894 – 1898); Campos Salles (1898-1902); Nilo Peçanha (1909-1910); Hermes da Fonseca (1910-1914); Wenceslau Braz (1914-1918); Delfim Moreira (1918-1919); Washington Luís (1926-1930); Café Filho (1954-1955); Nereu Ramos (1955-1956); Jânio Quadros (1961); Michel Temer (2016-2018).

Evento

200 anos da Maçonaria do Brasil

Local: Theatro Municipal d

Horário: a partir das 16h

Para membros e convidados

Venda de ingressos: +5511 3116-0100 | [email protected]

