A marca de viagens do Alibaba, a Fliggy, anunciou parceria estratégica com a plataforma de compartilhamento de casas Xiaozhu

Com apoio do sistema "Xinyongzhu", que classifica o histórico de crédito do usuário com base em big data e no sistema de crédito da Alipay, os usuários desfrutarão de um serviço "pós-pago sem depósito", com pagamento automaticamente concluído em até 24 horas após o checkout. Todas as ofertas da plataforma Xiaozhu, incluindo as do exterior, terão esse serviço em lotes.

Huang Yuzhou, vice-presidente e gerente geral de hospitalidade da Fliggy, disse que a empresa, como parte importante do setor de viagens do Alibaba, tem o compromisso de melhorar as experiências dos usuários com base na capacidade do Alibaba de gerenciar comunidades e marketing de dados. A cooperação com a Xiaozhu.com amplia os casos de uso do "Xinyongzhu" da Fliggy e se torna uma extensão da "Big Accommodation of the Future" (grande hospedagem do futuro).

Chen Chi, cofundador e CEO da Xiaozhu.com, espera que a cooperação reduza consideravelmente as barreiras para os usuários de serviços de compartilhamento de casas e elimine a hesitação e as preocupações na tomada de decisões. Nos últimos cinco anos, a Xiaozhu sempre liderou a transformação de experiências com produtos. "A partir da cooperação com a Fliggy, alavancaremos tecnologias maduras em mais mercados e impulsionaremos ainda mais o desenvolvimento dos serviços de compartilhamento de casas".

Além da cooperação na plataforma "Xinyongzhu", foi revelado que a Fliggy está planejando lançar seu novo canal de compartilhamento de casas, fornecendo acesso às ofertas de alta qualidade da Xiaozhu aos usuários da Fliggy.

Os dados mostram que a Xiaozhu agora tem mais de 350.000 ofertas em nível global, em 395 cidades chinesas e 225 destinos no exterior, com 28 milhões de usuários ativos. A Xiaozhu concluiu a última rodada de financiamentos no último mês de novembro, liderada pelo capital da YF de Jack Ma, arrecadando o total de US$ 120 milhões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681395/Xiaozhu_PT.jpg

FONTE Xiaozhu.com

