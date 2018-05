A Nexen Tire apoia a campanha de direção segura "Visão Zero" do Departamento de Transportes da cidade de Nova York

A campanha "Visão Zero" tem por objetivo educar os motoristas em todo o mundo sobre direção segura e manutenção dos veículos. No vídeo de 15 segundos, lançado em 23 de abril, a Nexen Tire captura os 30 milhões de motoristas de todo o mundo, os quais dependem dos seus pneus para mantê-los seguros nas estradas. O anúncio da Nexen Tire será mostrado até 31 de dezembro, enviando continuamente a mensagem sobre a segurança dos motoristas para cerca de 1,5 milhão de visitantes diários da Duffy Square no distrito de Times Square.

"A principal prioridade da Nexen Tire sempre foi a segurança, e estamos orgulhosos por apoiarmos o Departamento de Transportes da cidade de Nova York em sua campanha de segurança dos motoristas", disse Jong Sun Kim, CEO da Nexen Tire USA. "Com a oportunidade para expor a mensagem através dos painéis no ponto turístico mais vibrante do mundo, esperamos demonstrar nossos esforços não somente desenvolvendo pneus seguros e de qualidade, mas também aumentando a conscientização sobre a direção segura".

Um anúncio de 15 segundos da Nexen Tire será mostrado imediatamente após o anúncio da campanha "Visão Zero" do Departamento de Transportes. O vídeo também aparecerá durante o famoso Desfile de Ação de Graças e durante a descida da bola na contagem regressiva para o Ano Novo na Times Square, passando a mensagem sobre segurança dos equipamentos e dos motoristas para turistas de todo o mundo e cidadãos americanos levarem para suas cidades natais. Para assistir ao vídeo completo, visite o endereço: https://www.youtube.com/watch?v=iLJ-Zzi44is.

Sobre a Nexen Tire

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus, sediada em Yangsan, na Província de Gyeongsang do Sul e em Seul, Coreia do Sul. A Nexen Tire, uma das fabricantes de pneus de crescimento mais rápido do mundo, trabalha com 491 revendedores em 141 países de todo o mundo (dados de julho de 2015) e tem três fábricas - duas na Coreia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, na China. Outra fábrica, em Zatec, República Tcheca, iniciará suas operações em 2018. A Nexen Tire produz pneus para carros de passageiros, veículos utilitários esportivos (SUVs) e caminhões de pequeno porte, com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também se concentra na produção de pneus de desempenho ultra-alto (UHP – ultra-high performance), que são baseados em tecnologias avançadas. A Nexen Tire fornece pneus como equipamentos originais para fabricantes mundiais de carros em vários países. Em 2014, a empresa foi, pela primeira vez, a grande vencedora das quatro principais premiações mundiais de design entre várias fabricantes de pneus de todo o mundo. Para obter mais informações, visite o endereço http://www.nexentire.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/689029/Nexen_Tire_Supports_New_York_City_Department_of_Transportation_Safe_Driving_Campaign_PT.jpg

FONTE Nexen Tire

SOURCE Nexen Tire

Related Links

http://www.nexentire.com