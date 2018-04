A Tableau lança novas opções de assinatura para que empresas possam escalonar as análises para todos os funcionários

Os clientes podem optar por migrar instalações existentes do Tableau Server e Desktop para as novas opções de assinatura, disponibilizadas hoje com a versão do Tableau 2018.1. Depois da migração, os administradores poderão atribuir uma opção específica (Autor, Explorador ou Visualizador) a cada usuário da empresa, concluindo o processo de transição.

"Com o crescimento de dados absolutamente inédito e cada vez mais rápido com o qual os clientes precisam lidar, a necessidade de ver e compreender os dados é mais importante do que nunca. Analistas profissionais, professores, médicos, gerentes de projetos, profissionais de marketing, vendedores, desenvolvedores, trabalhadores da linha de montagem, recrutadores... todos precisam de dados para tomar decisões melhores. As empresas estão encontrando a necessidade urgente de equipar a força de trabalho inteira para ajudar a alavancar receitas, reduzir custos, prestar serviços melhores, aumentar a produtividade, descobrir a próxima revolução científica e, até mesmo, salvar vidas", disse Adam Selipsky, CEO da Tableau. "Nossas novas opções ajudarão empresas inteiras a tornar os dados onipresentes, possibilitando que elas personalizem o acesso de acordo com os recursos necessários para cada funcionário."

Opções valiosíssimas para todos

As novas opções personalizadas do Tableau foram desenvolvidas para agregar mais valor do que nunca, começando com o Tableau Creator, que proporciona recursos completos de análises para analistas e usuários avançados. Para organizações que planejam escalonar análises, o Tableau Explorer permite a análise de autoatendimento de dados governados, e com o Tableau Viewer usuários casuais podem utilizar painéis e visualizações criadas por outras pessoas. As novas opções do Tableau estão disponíveis na infraestrutura local, em nuvem pública ou via SaaS, e facilitam o início e o escalonamento. Combinadas, essas opções formam uma plataforma completa, sem custos ocultos.

Tableau Creator

O Tableau Creator fornece a força total da plataforma Tableau. Ele ajuda as pessoas a descobrir informações mais rápido, combinando uma suíte de produtos para preparação de dados visual e direta, análises poderosas na web e no PC e colaborações seguras, apoiando o fluxo de trabalho de análise completo. Ele inclui o Tableau Desktop e, sem custo adicional, o Tableau Prep, um novo produto para preparação de dados desenvolvido para ajudar os clientes a prepararem seus dados para análises. Ele também inclui uma licença do Tableau Server ou Tableau Online, permitindo que as pessoas publiquem e compartilhem seu trabalho.

Tableau Explorer

O Tableau Explorer é perfeito para análises de autoatendimento governadas. Ele permite que as pessoas criem novos painéis com base em fontes de dados governadas, colaborem com outras pessoas e mantenham-se informadas sobre os dados com assinaturas e alertas. Com esta opção, as pessoas podem explorar dados confiáveis, criar seu próprio conteúdo personalizado, compartilhar e colaborar com dados e manter-se informadas sobre pontos de dados principais com alertas, tudo isso na praticidade de seus navegadores da Web.

Tableau Viewer

O Tableau Viewer possibilita que as empresas transmitam o valor dos dados e análises a todos os seus colaboradores de uma maneira muito acessível. Ele ajuda as pessoas com implantações escalonadas a tomarem decisões impulsionadas por dados com base em conteúdo confiável, interagindo com painéis e visualizações criadas por outras pessoas em uma plataforma segura e fácil de usar. Os clientes poderão visualizar e filtrar painéis, receber e gerenciar assinaturas aos painéis e receber alertas, tudo isso através de dispositivos móveis e/ou da Web.

Começando pela escolha de soluções entre SaaS, infraestrutura local, nuvem pública ou híbridas, passando por equipar analistas individuais ou permitir implantações empresariais imensas e, por fim, com uma ampla gama de opções de assinatura, a Tableau oferece às empresas a flexibilidade de comprar o que precisam, no momento que precisam. Desta forma, com as novas opções personalizadas da Tableau, as pessoas podem canalizar o poder das análises de uma maneira flexível, fácil de adotar e simples de escalonar. Agora, empresas inteiras têm a flexibilidade de licenciar a função apropriada para os recursos que cada pessoa precisa com um preço adequado. Isso reduz o investimento inicial e facilita como nunca escalonar o melhor business intelligence do mercado em toda a empresa.

Para mais informações sobre a nova estrutura de preços, visite-nos on-line em www.tableau.com/pt-br/pricing.

